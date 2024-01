Hochwasserlage an Saale und Schwarza soll sich im Laufe des Donnerstags entspannen

Die Saale hat in der Nähe des Wehres in Uhlstädt einen sehr hohen Wasserstand. Im Laufe des Donnerstags soll sich die Lage auch hier entspannen.

Saalfeld/Rudolstadt Meldestufe 1 gilt aktuell an den Messpunkten in Rudolstadt und Katzhütte. Die Feuerwehren kontrollieren Gefahrenpunkte.

Die heftigen und lang andauernden Niederschläge am Mittwoch haben wie erwartet die Wasserstände an der Saale und ihren Nebenflüssen noch einmal ordentlich ansteigen lassen. Der Scheitelpunkt des aktuellen Hochwassers scheint aber in der Nacht zum Donnerstag überschritten worden zu sein. Für den weiteren Tagesverlauf wird bei nur noch vereinzelten Niederschlägen mit einem Rückgang der Durchflussmenge gerechnet.

Saale in Rudolstadt auf einem Höchststand

Am Morgen war an der Saale in Rudolstadt mit 1,90 Meter der Höchststand erreicht, es galt Hochwasser-Meldestufe 1. Die Schwarza bewegte sich in Katzhütte mit 2,39 Meter ebenfalls in diesem Bereich, ab dem die Freiwilligen Feuerwehren angehalten sind, einen Kontrolldienst an wasserwirtschaftlichen Anlagen, Brücken, Durchlässen und sonstigen Gefährdungspunkten zu organisieren. Katzhüttes Bürgermeisterin Ramona Geyer bestätigte am Abend die Kontrollfahrten. Man habe in weiser Voraussicht an den kritischen Stellen die Sandsäcke noch liegen gelassen.

Der Meldebeginn als Vorwarnstufe für ein sich anbahnendes Hochwasser war Donnerstagfrüh an den Pegeln der Saale in Saalfeld-Remschütz, der Loquitz in Kaulsdorf-Eichicht und der Schwarza in Schwarzburg überschritten. Aber auch hier wird im Laufe des Tages mit einem Rückgang gerechnet.