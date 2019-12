Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Holz-Flori holt mit Obstbrand den Thüringer Genusspreis

Von den Besuchern des Weihnachtsmarktes der Thüringer Direktvermarkter in Mellingen wurde am Samstag „Rupfi“ aus dem Bad Blankenburger Ortsteil Großgölitz zum Zweitplatzierten im Wettbewerb um den Thüringer Genusspreis gekürt.

Der Obstbrand, der durch ausgewählte handgeschälte Fichtenspäne ein ganz besonderes Aroma erhält und aus Früchten von Streuobstflächen rund um Bad Blankenburg gebrannt wird, stammt von der dort beheimateten „Destillerie Gölitzwänder“. Florian Lindner, neben seiner Firma „Obstkult“ zur sortenreinen Herstellung von Obstsäften einer der besten Kettensägenschnitzer in Deutschland, und sein Vater Hartmut, ein erfahrener Brennmeister, haben „Rupfi“ als Gemeinschaftsprojekt entwickelt.

Vorjahressieger verteidigt Titel

Den ersten Preis, mit 600 Euro dotiert erhielt das Erzeugnis, das von der Mehrheit der Marktbesucher im Rahmen einer Verkostung ausgewählt wurde – nämlich die „Bruschetta-Creme Schafmilch“, die von der ‚Milchschäferei & Käserei Wittig‘ aus Eichenberg bei Kahla angeboten wird. Familie Wittig hält 150 Milchschafe, die neben der Rohstoffbereitstellung für die Erzeugung von schmackhaftem Käse auch wertvolle Beiträge zur Landschaftspflege im südlichen Saaletal leisten. Damit gelang erstmals eine Titelverteidigung, denn bereits im Vorjahr konnte der Familienbetrieb mit einer pikanten Frischkäse-Kräuterrolle die Marktbesucher überzeugen.

Wiederum ein Käse, diesmal allerdings aus Kuhmilch, landete auf dem mit 500 Euro dotierten dritten Platz. Die würzige Frischkäsezubereitung „Oh la la“ ist eine Kreation von Karin Weng, einer der erfahrensten Thüringer Direktvermarkterinnen. Eigentlich spezialisiert auf lange gereifte Hartkäse in verschiedensten Variationen, gelang der Eichsfelderin aus Schönhagen mit einem „Ausflug“ zum Frischkäse dieser Publikumserfolg.

24 Unternehmen mit ihren Produkten präsent

Thüringens neuer Landwirtschaftsminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) betonte in Mellingen, dass die Siegerprodukte die hohe Qualität regional erzeugter Spezialitäten aus Thüringen belegen, die durch individuelle Rezepte, besondere Frische und charakteristischen Geschmack überzeugen können. Die Direktvermarktung erhöhe die Unabhängigkeit der Landwirte vom Handel und steigere die Wertschätzung für wertvolle Agrarprodukte, unterstrich Hoff. Dass die drei Preisträger an den letzten beiden Adventswochenenden in Mellingen nicht die Einzigen waren, die mit kreativen, regionalen und schmackhaften Produkten beim Verbraucher punkten konnten, zeigte das überwältigende Interesse der zahlreichen Besucher und nicht zuletzt auch der erreichte Absatz der Produkte. Bei der fünften Auflage des Direktvermarkter-Weihnachtsmarktes hatten an den beiden letzten Advent-Wochenenden 24 Thüringer Unternehmen ihre Produkte vor hunderten von Besuchern präsentiert und verkauft.