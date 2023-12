Keine akute Hochwassergefahr mehr im Bereich der Saale

Saalfeld/Rudolstadt Seit Freitag fallen die Pegel wieder leicht - am Wochenende werden kaum noch Niederschläge erwartet. So ist die Lage vor Ort.

Entwarnung gibt es in Sachen Hochwasser aktuell im Bereich der Saale und ihrer Nebenflüsse. „Im gesamten Landesgebiet haben sich fallende Wasserstände an den Hochwassermeldepegeln eingestellt“, teilte die Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen schon am Freitag mit. Am Wochenende werde vom Deutschen Wetterdienst nur noch vereinzelt leichter Regen oder Sprühregen vorhergesagt. Hierdurch werde sich die Abflusssituation in den noch von erhöhter Wasserführung betroffenen Gebieten weiter langsam entschärfen.

Schneeschmelze wird laut Experten kaum abflusswirksam

Die Schneedecke in den höheren Lagen des Thüringer Waldes bleibt durch die kühleren Temperaturen erhalten und enthält derzeit zwischen 20 und 40 Liter Wasser pro Quadratmeter. „In den nächsten Tagen werden tagsüber Temperaturen etwas oberhalb des Gefrierpunktes zu leichter Abnahme führen, wobei die Schneeschmelze aber kaum abflusswirksam wird“, so die Einschätzung. Vor allem die Schwarza ist im Flussgebiet der Saale davon betroffen.

Die Böden in Thüringen weisen eine hohe Wassersättigung auf, wodurch bereits einzelne Regenschauer schnell wieder zu Wasserstandsanstiegen führen können. Im Moment aber weist die Saale an den Messpunkten Saalfeld-Remschütz und Rudolstadt eine leicht fallende Tendenz aus.