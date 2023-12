Kinder und Senioren singen gemeinsam Weihnachtslieder in Rudolstadt-Schwarza

Rudolstadt-Schwarza Es ist etwas anders am Mittwochvormittag im Schwarzaer DRK-Kindergarten Louella. Die Kinder werden für die Senioren der benachbarten Tagespflege Adventslieder singen.

Es ist etwas anders am Mittwochvormittag im Schwarzaer DRK-Kindergarten Louella. Die Senioren und Seniorinnen der Tagespflege haben sich zum Adventssingen bei den Kindern angekündigt. Selbstgebastelter Weihnachtsschmuck hängt an den Fenstern, Sicherheitskerzen flackern auf den Tischen. Die Älteren lauschen gespannt den ersten, leisen Kinderstimmen, die vom Treppenhaus nach oben dringen. „Jetzt kommen sie gleich“, flüstert eine Pflegefachkraft einem alten Herrn zu, der unruhig in den Flur späht.

Doch die kleinen Gäste aus dem benachbarten Kindergarten lassen noch auf sich warten. Zuerst müssen viele kleine Hände desinfiziert und die dicken Winterjacken ausgezogen werden. Dann ist es endlich soweit. Die Kinder stimmen gemeinsam mit ihren Erzieherinnen das erste Weihnachtslied an. Einige Bewohner stimmen mit ein, sie kennen das Lied schon. Denn die Kinder kommen regelmäßig hierher. Heute steht Adventssingen auf dem Programm.