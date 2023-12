Kinderleiche, Plakat und ein abgelehntes Jobangebot: Die Aufreger des Jahres in Saalfeld-Rudolstadt

Dieses am Brückenauflieger in Altenroth von Hartmut Holzhey angebrachte Plakat hing Ende Juli keine 24 Stunden, ehe es durch Beamte der Wasserschutzpolizei beschlagnahmt wurde. "Strafrechtlich relevant" ist der Inhalt nicht, weswegen es später zurückkehrte.

Saalfeld/Rudolstadt Die Top 10 der Zeitungsbeiträge: Über diese Themen wurde 2023 im Landkreis am meisten diskutiert

Es gibt Dinge, die nimmt man als Zeitungsleser selbstverständlich zur Kenntnis, um zur Tagesordnung überzugehen. Manchmal ist man tatsächlich überrascht, horcht auf und gibt die Information weiter an Leute, die das ebenfalls interessieren könnte. Nur ein kleiner Teil der Zeitungsbeiträge ist tatsächlich geeignet, heftigere Reaktionen auszulösen. Zehn von diesen Aufregerthemen des Jahres - die Rangliste basiert auf den Zugriffszahlen der Leser im Netz - haben wir noch einmal aus dem Archiv geholt, um sie in Erinnerung zu rufen.

1. Beschlagnahmtes Plakat am Hohenwarte-Stausee

Mitten im journalistischen Sommerloch sorgte einer für einen Aufreger, der dafür schon immer gut war: Hartmut Holzhey, Ex-Logistik-Unternehmer, Ex-Landrat und Vorkämpfer für die Linkenmühlenbrücke, befestigte Ende Juli am Auflieger Altenroth der 1945 gesprengten Brücke ein Plakat, das die Ordnungsmacht auf den Plan rief. Beamte der Wasserschutzpolizei beschlagnahmtes das Schriftgut, um es auf „strafrechtliche Relevanz“ zu prüfen. Eine Woche später hing das drei mal sechs Meter große Banner wieder an seinem Platz. Die Polizei hatte es kommentarlos zurückgegeben. Auf die Probe gestellt worden war nicht nur dabei eine besondere Freundschaft zwischen zwei Männern: Hartmut Holzhey und Bodo Ramelow.

2. Prozess um vier getötete Motorradfahrer auf der A 9

Über Wochen hielt ein Prozess am Amtsgericht Rudolstadt die Leser in Atem, in dem es um vier getötete Motorradfahrer ging. Der Angeklagte war im August 2019 auf der A9 zwischen Bad Lobenstein und Schleiz mit seinem Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und in eine Gruppe Motorradfahrer gekippt, die unter einer Autobahnbrücke angehalten hatten, um Schutz vor starkem Regen zu suchen. Ursache für den Unfall war Aquaplaning. Das Verfahren endete mit einem Freispruch für den 42-Jährigen aus Brandenburg, gegen den die Staatsanwaltschaft später Berufung einlegte.

3. Kinderleiche in einem Garten in Bad Blankenburg

Gleich zu Beginn des Jahres beschäftigte der Fund einer Kinderleiche in einem Garten am Stadtrand von Bad Blankenburg nicht nur die Behörden, sondern bewegte auch die Gemüter vieler Menschen. Der Fall, das Vorgehen der Justiz und der Stand der Ermittlungen waren Gegenstand dutzender Beiträge im Laufe des Jahres.

4. Ukrainer lehnt Jobangebot in Saalfeld ab

Der Fall eines Ukrainers, der das Angebot eines Saalfelder Unternehmens ablehnte, für 2200 Euro monatlich zu arbeiten, führte Anfang Februar zu heftigen Reaktionen und kontroversen Diskussionen unter den Lesern. Der 39-jährige Kriegsflüchtling, der in seiner Heimat u.a. als Verkaufstrainer bei Apple gearbeitet hatte, stieß mit seiner Absage nach erfolgreicher Probearbeit in der Firma auf wenig Verständnis bei der Belegschaft. Die Reaktionen der Leser füllten danach die Leserbriefspalten.

5. Saalfelder Hotelier macht den Fang seines Lebens

Im Juni erlebt Guido Weltrich, Hotelier in Saalfeld und 1. Vorsitzender des Fischereivereins Saalfeld-Süd e.V., am Hohenwarte-Stausee Spektakuläres. Nach einer Stunde nächtlichen Kampfs hat er drei Uhr morgens einen 1,92 Meter langen und 42 Kilogramm schweren Waller am Haken. Der fesselnde Bericht über den Fang seines Lebens macht nicht nur in der Anglerszene die Runde.

6. Schwerer Unfall mit vier Pkw im Schwarzatal

Unfälle mit teils tragischem Ausgang sorgen immer wieder für Aufsehen. Der Zusammenstoß von Anfang November, der es in die Top 10 der Klick-Liste schaffte, ging dabei noch halbwegs glimpflich ab: Bei dem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Kraftfahrzeugen auf der Landesstraße L 1112 im Schwarzatal waren zwei Personen leicht verletzt worden. Auslöser war offenbar ein Wildunfall. An den beteiligten Pkw entstand hoher Sachschaden.

7. Biathlon-Legende hospitiert im Krankenhaus

Es müssen nicht immer die aufwändig recherchierten Beiträge sein, die die Massen interessieren. Manchmal genügt ein prominenter Name. So wie der frühere Biathlon-Olympiasieger Sven Fischer aus Oberhof, der im Herbst mal im Saalfelder Krankenhaus Staub wischte.

8. Geld, EC-Karte und eine Frau im Straßengraben

Mitunter reicht eine Schlagzeile mit den entsprechenden Signalwörtern, um im Netz Reichweite zu generieren. So geschehen offensichtlich bei einem privaten Arbeitseinsatz im Gewerbegebiet Kirchhasel, den Enrico Wunsch jedes Jahr zu Frühjahrsbeginn organisiert. Gefunden wurden dabei u.a. Geld, eine EC-Karte und eine lebensgroße Frau aus Pappe.

9. Die Bier-Welt trauert um Saalfelder Braumeister

Der zu Silvester 2022 nach langer schwerer Krankheit verstorbene Braumeister des Bürgerlichen Brauhauses Saalfeld war in der Kreisstadt so bekannt wie beliebt. Der sehr persönliche Nachruf auf Ralf Hohmann landete in der Jahresstatistik der Artikelaufrufe im Netz auf dem neunten Platz.

10. Abgesagter Steimle-Auftritt in Bad Blankenburg

Nur vier Sätze hatte der Beitrag, der es auf Platz zehn der Hitliste schaffte. Wenige Stunden vor dem geplanten Auftritt von Uwe Steimle am 4. November in Bad Blankenburg musste der Comedian aus Sachsen seinen Auftritt in der Stadthalle absagen. In den wenigen verbleibenden Stunden an dem Samstagnachmittag kontaktierten fünf Mitarbeiter der Stadthalle rund 750 potenzielle Besucher, um sie über den Ausfall der Veranstaltung zu informieren. Am Ende musste Stadthallenchef Matthias Gropp nur etwa 30 Leuten vor Ort erklären, dass sie unverrichteter Dinge wieder nach Hause gehen müssen. Rund 900 Karten waren für das Programm „Mit Geduld und Spucke“ verkauft worden, das nun am 16. Februar 2024 nachgeholt werden soll.