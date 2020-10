Königsees Turnhallensanierung aufwendiger als geplant

Die Sanierung der Turnhalle am Waldhaus geht in ihrem dritten Bauabschnitt weiter. Die Arbeiten in den Sanitär- und Umkleideräumen sowie Technikräumen im Erdgeschoss schreiten nach Angaben der Stadtverwaltung voran. Hier hätten sich durch angetroffene, nicht vorhersehbare bauliche Mängel und Zustände erhebliche Mehrleistungen ergeben. Es sei geplant, dass Ende Oktober die neue Heizung in Betrieb geht, damit die beiden Hallen wieder beheizt werden können. Zum Jahresende soll das Vorhaben weitestgehend fertiggestellt sein. Nach aufwendiger Hangsicherung laufen derzeitig auch die Arbeiten am neuen Geräteraum-Anbau an der Westseite.