Lesung, Stadtratssitzung und eine Zeitreise: Das ist in Saalfeld-Rudolstadt los

Saalfeld/Rudolstadt Außerdem dürfen sich drei Grundschulen und eine Kindertagesstätte im Landkreis über neue Hochbeete freuen.

Seminar zur Burnout-Vermeidung

Die Handwerkskammer für Ostthüringen bietet in ihrer Bildungsstätte in Rudolstadt ein Seminar zur Vermeidung von Burnout an. Der Kurs findet am 15. Dezember in der Zeit von 8 bis 15 Uhr statt. Ziel des Seminars ist es, Burnout-Gefahren zu erkennen und Wege aus der Stressfalle zu finden. Lehrgangsinhalte sind unter anderem die Prävention im Unternehmen sowie die Entwicklung von Strategien zur Stressreduktion.

Interessenten wenden sich für nähere Informationen oder Anmeldung an Barbara Kramann bei der Handwerkskammer für Ostthüringen, Telefon 03672/377 165, E-Mail: kramann@hwk-gera.de. Anmeldungen sind auch noch im Internet unter www.hwk-gera.de/kurssuche möglich.

Lesung aus Heines Dichtung

Zur geistigen Besinnung in der Adventszeit liest der Autor Claus Irmscher am Freitag, 15. Dezember, ab 16 Uhr im Verlagshaus in der Straße der Einheit 20 in Ziegenrück einige Auszüge aus der Dichtung „Deutschland - ein Wintermärchen“ des berühmten Romantikers Heinrich Heine.

Es wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 036483/20 340 oder per E-Mail an verlag.espero@t-online.de; ein geringer Eintritt wird erhoben.

Zeitreise ins alte Rudolstadt

Den dritten Teil einer Zeitreise ins alte Rudolstadt - alte Filme der 30-er und 70-er Jahre - gibt es am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr in Rudolstadt, in der Ratsgasse 3.

Stadtrat tagt in Saalfeld

Diesen Mittwoch tagt ab 16 Uhr der Stadtrat im Sitzungssaal des Bürger- und Behördenhauses in Saalfeld. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Feststellung der geprüften Jahresrechnung der Stadt Saalfeld für 2022, die Entlastung des Bürgermeisters und der ersten Beigeordneten für das Haushaltsjahr 2022, die Beauftragung der Prüfung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebes „Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof“ sowie die Auszahlung des Jahreszuschusses für den Kulturbetrieb Saalfeld/Meininger Hof für das Haushaltsjahr 2024.

Die Vorbereitung der Überführung der Stiftung „Sozial- und Kulturförderung“ von einer nicht rechtsfähigen in eine rechtsfähige Stiftung wird ebenso thematisiert sowie die überplanmäßige Ausgabe 2023 für die Baumaßnahme Pioniersteg. Auch die Grünflächenpflege wird eine Rolle spielen und erneut stehen die „Seniorenwohngemeinschaft Reichmannsdorf“ sowie „Caravan- und Wohnmobilstellplatz Bohnstraße“ auf der Tagesordnung. dl

Hochbeete für Kindergarten und Grundschulen

Die Grundschulen „Friedrich Fröbel“ Bad Blankenburg, Königsee und Leutenberg sowie der Awo-Kindergarten „Fröbelhaus“ in Bad Blankenburg gehören zu den zehn Bildungseinrichtungen, die demnächst ein Hochbeet von der Volksbank Vogtland-Saale-Orla erhalten. Die Bewerbungsphase für die Hochbeete im Wert von 439 Euro wurde in der letzten Woche beendet. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Volksbank hervor.

Insgesamt knapp 20 Einrichtungen aus den Landkreisen Saale-Orla, Greiz und Saalfeld-Rudolstadt) hatten sich beworben. Da die Genossenschaftsbank nur zehn Hochbeete verteilen kann, musste das Los entscheiden.

Die Hochbeete werden im Frühjahr 2024 an die Kindertagesstätten und Grundschulen verteilt. Die Mittel für die Aktion stammen aus dem Reinertrag des VR-Gewinnsparvereins Hessen-Thüringen. „Wir freuen uns sehr, dass wir die Kinder in unserem Geschäftsgebiet unterstützen können. Ich persönlich bin sehr gespannt auf die leuchtenden Kinderaugen bei der ersten Ernte des angebauten Gemüses“, so Volksbank-Vorstandsmitglied Andreas Hostalka.