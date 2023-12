So sah das Parteibüro der Linken in Bad Blankenburg am Dienstagfrüh aus. Die Polizei ermittelt.

Linke-Büro in Bad Blankenburg mit Hakenkreuzen beschmiert

Bad Blankenburg Rechtsextremistischer Vorfall in der Nacht zum Dienstag in Bad Blankenburg ist nicht der Erste. Der Kreisvorsitzender dazu: Wir lassen uns nicht einschüchtern.

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte eine Scheibe des Linken-Parteibüros in Bad Blankenburg mit Hakenkreuzen beschmiert. „Die Täter platzierten die verfassungsfeindlichen Symbole unmittelbar vor einer im Büro aufgehängten Regenbogenflagge sowie einem Wahlplakat der Partei“, heißt es in einer Mitteilung des Linken-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt.

Der Angriff sei nicht der erste, der sich gegen die Aktivitäten der Partei Die Linke in Saalfeld- Rudolstadt richte. In der Vergangenheit war vor allem das linke Wahlkreisbüro von Katharina König-Preuss in Saalfeld immer wieder Sachbeschädigungen ausgesetzt.

„Haskala“ in Saalfeld mehrfach das Ziel von Angriffen

Das 2010 in der unteren Saalstraße eröffnete „Haskala“ war mehrfach Ziel von Angriffen durch Steine, Farbanschläge, Hakenkreuzschmierereien und Bedrohungen. Einer der ermittelten Täter war später in den Vorstand des AfD-Gebietsverbandes Saalfeld-Rudolstadt aufgestiegen.

Sascha Krüger, Kreisvorsitzender der Linken, erklärt dazu: „Wir lassen uns von den erneuten Angriffen auf unseren Kreisverband nicht einschüchtern. Unseren Kampf gegen Rechts führen wir entschieden weiter – in unseren Büros, auf den Straßen und in den Parlamenten.“

Rechtsextremismus wird offen zur Schau getragen

Weiter ordnet Krüger den Vorfall auch in die aktuelle gesellschaftliche Stimmung ein: „Rechtsextreme Ideologie ist nicht zuletzt durch die AfD wieder salonfähig geworden. Genauso wie die Brandmauern, fallen damit auch die Hemmungen, den Rechtsextremismus wieder offen zur Schau zu tragen. Diese Entwicklung muss uns alle alarmieren.“

Die Scheibe des Büros wurde noch am gleichen Tag durch Mitglieder des Kreisverbandes gereinigt und der Vorfall zur Anzeige gebracht.

Auch andere Parteien in der Vergangenheit betroffen

Auch Wahlkreisbüros anderer Parteien waren bereits das Ziel von politisch motivierten Sachbeschädigungen. So wurde das AfD-Büro in der Brudergasse in Saalfeld im Jahr 2020 fünfmal binnen weniger Wochen durch Unbekannte angegriffen.