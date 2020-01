Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ausblenden schwer gemacht

Ein Haus ist ein Haus. Oder was? Ja, natürlich, stimmt schon. Doch ist es eben nicht nur das Gebäude und seine offensichtliche Funktion, sondern auch eine ungeschriebene Botschaft. Ein Rathaus in einem Dorf ist nicht nur Zweckbau einer Behörde, sondern der Ausweis kommunaler Hoheit. Ein Kindergarten behütet nicht nur den Nachwuchs, er bezeugt auch die Geburtenfreude seiner Bewohner, eine Schule den Stellengrad der Bildung im Ort, eine Kirche die (zumindest gefühlte) Frömmigkeit, Kneipen die Geselligkeit und Parkbänke mit schwatzenden Senioren die Langlebigkeit des Menschenschlags hier. Andere Funktionen sind zwar notwendig, aber weniger gelitten: Ein Gefängnis etwa, eine Kläranlage oder ähnliches. Wie ist es mit einem Friedhof? Ambivalent immerhin, nur wenige trauen sich ohne verwandtschaftlichen Anlass auf solche Areale, denn die Botschaft der universellen Endlichkeit aller Dinge ist nicht so einfach in gedankliche Schatten zu verweisen.

Und nun ein Hospiz. In Katzhütte! Nicht diskret-verschämt im Außengebiet, sondern in Sichtweise der Dorfzentrums. Und wenn man dem Betreiberverein zuhört, dann haben die Katzhütter seit der Eröffnung nicht etwa einen Pietätverstoß attestiert, sondern nehmen das Sterben in Würde als ein Thema an, das zum Leben und deswegen in die Mitte des Dorfes gehört. Es gibt viele, die sagen, das ist eine gute Nachricht. Und manche schämen sich, weil sie vorher heimlich eine andere Prognose hatten.