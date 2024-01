Nach dem Hochwasser an Saale und Schwarza kommt jetzt der Frost

Saalfeld Wasserabgabe an der Talsperre wurde nach dem Rückgang der Pegelstände wieder erhöht - große Eisflächen neben der Saale möglich

Weihnachts- und Neujahrshochwasser an Saale und Schwarza haben wir halbwegs glimpflich überstanden. Es gab keine Personen- und nur wenige Sachschäden, auch dank des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren, die an den kritischen Tagen zu Weihnachten und um den Jahreswechsel die Wehre, Brücken und Durchlässe kontrolliert und falls nötig von Schwemmgut befreit haben. In Katzhütte, wo die Schwarza über die Ufer getreten war, mussten Keller in der Eisfelder Straße, im Kindergarten und die Ladeeinfahrt am Einkaufsmarkt leergepumpt werden.

Inzwischen gibt es an der Saale und ihren Nebenflüssen überall sinkende Pegelstände. In Rudolstadt, wo sich die Saale noch am Freitag mit einem Wasserstand von knapp zwei Metern im Bereich der Hochwasser-Meldestufe 1 bewegte, wurde am Sonntagmorgen der Meldebeginn mit 1,42 Meter erstmals wieder unterschritten.

Für Sonntag lediglich Schneeschauer erwartet

„Generell werden die Wasserstände weiter zurückgehen, allerdings wird der Rückgang in der Saale unterhalb der Saalekaskade wegen der Talsperrenabgabe etwas gebremst“, hieß es dazu am Sonnabend aus der Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen. Im Laufe des Tages wurde die Abgabe um 10 m³/s auf 50 m³/s erhöht. Der Wetterdienst rechnet für Sonntag lediglich mit einigen Schneeschauern.

Die nächste Herausforderung wird der Frost. Ab Montag sollen sich die Temperaturen in Südostthüringen bis mindestens Freitag durchgängig im Minusbereich bewegen. Aus den beim Hochwasser überfluteten Wiesen und Feldern, wo am Unterlauf der Saale zwischen Rudolstadt und Weißenfels neue temporäre Seen entstanden sind, könnten riesige Eisflächen werden - mit den entsprechenden Gefahren.