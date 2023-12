Neuhaus Bärbel Geyer berichtet: Musikalisch wurde von Schülern und Pädagogen - unter Applaus der Zuhörenden - das Jahr abgeschlossen

Am letzten Schultag vor den Ferien gestalteten die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Neuhaus am Rennweg wiederum ihr traditionelles buntes zweistündiges Programm. Am späten Donnerstagvormittag sah man vielen Schülern und Lehrkräften an, dass kein normaler Unterricht auf dem Programm stand. Es war das Singen in der GuthsMuts-Halle angesagt. Diese traditionelle Veranstaltung ist ein Zeichen dafür, dass wir an unserer Schule nicht nur miteinander leben, lernen und arbeiten, sondern auch gemeinsam miteinander feiern“, hier es zur Begrüßung.

Zum Jahresabschluss wurde am Neuhäuser Gymnasium allerhand Musikalisches geboten. Foto: Annett Schlossarek / as

Katrin Krenz, Anna und Sebastian Käppler hatten mit dem Schulchor, dem Kammerchor und dem Orchester viele bekannte Weisen einstudiert, die alle gekonnt dargeboten wurden und die Herzen der Zuhörer beschwingten, belohnt durch sehr großen Applaus.

Daneben erfreuten der Französisch- und der Lateinchor unter Leitung von Annett Schlossarek bzw. Uwe Alex mit weihnachtlichen Weisen in der jeweiligen Fremdsprache.

Die Musikkurse der Oberstufe überraschten unter Leitung von Sebastian Käppler mit „Halleluja“. Mika Pfeuffer, der auch als Moderator durch das Programm führte, präsentierte als Solist ganz hervorragend die „Letzte Weihnacht“.

Überraschungstanz der Pädagogen kam an

In der GuthsMuts-Halle wurde nicht nur gesungen. Unter Leitung von Theresa Weiß traten auch zahlreiche Tänzer auf, die einen anspruchsvollen Tanz darboten, was beim Publikum ebenfalls sehr gut ankam. Mit viel Applaus wurde auch die Überraschungstanzdarbietung einer Reihe von Lehrkräften – auch unter Leitung von Weiß – belohnt.

Sportliche Darbietungen auf sehr hohem Niveau unter Leitung von Alexander Otto und Louis Kuhn durften bei der Verabschiedung in die Ferien nicht fehlen. Zweimal im Programm sorgten die ca. 50 Turnerinnen und Turner für ganz besondere Höhepunkte mit musikalischer Untermalung. Als Zuschauer wusste man kaum, wohin man dabei zuerst hinschauen sollte – zum Bodenturnen, zum Stufenbarren, zum Pferdsprung oder zum Schwebebalken. Beeindruckend waren auch die turnerischen Gruppenübungen, der Beifall aus den Zuschauerreihen war mehr als verdient.

Beifall für Preisträger der Regionalrunde der 63. Mathematikolympiade

Wohlverdient war auch der große Beifall für die acht Preisträger der Regionalrunde der 63. Mathematikolympiade, die Schulleiterin Bärbel Geyer auszeichnete. Ferdinand Porsch, Marleen Mahler, Emil Kirchner, Anton Kirchner, Charlotte Kahl, Maximilian Werner, Lara Jacob und Charlotte Zimmer erreichten in ihren jeweiligen Klassenstufen 5 bis 12 ausgezeichnete Ergebnisse. Dabei haben sich Ferdinand Porsch, Emil Kirchner, Charlotte Kahl und Lara Jacob für die Landesmathematikolympiade im Februar 2024 in Erfurt qualifiziert, wo sie ihr Gymnasium würdig vertreten werden.

Insgesamt ein wunderschönes Programm, mit dem sich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitarbeiter und Gäste des Gymnasiums Neuhaus a. Rwg. gemeinsam in die Ferien verabschiedeten - mit den besten Wünschen für „A Happy New Year“.