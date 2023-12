Orden aus der Ukraine für stille Helden in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg Im Bad Blankenburger Allianzhaus werden Akteure geehrt, die angepackt haben und behinderte Menschen retteten, ohne viel darüber zu reden – eine Geschichte, die nachdenklich macht.

Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die Hilfsbereitschaft für die Geflüchteten, das Anpacken, ohne viel darüber zu reden, das alles ist zutiefst beeindruckend. Ja, die Nähe beflügelt die Hilfsbereitschaft. Deshalb ist es trotzdem nicht selbstverständlich, dass Menschen Geld, Kleidung, Spielzeug, Handys geben, um das Leid zumindest ein bisschen zu lindern. Es ist nicht selbstverständlich, dass viele zusammenrücken, um traumatisierten Menschen ein Dach über dem Kopf zu bieten.

Diese Helfer sind Helden. Stille Helden. Sie krakeelen nicht im Internet. Sie packen an. Sie erklären nicht, was alles falsch läuft. Sie machen es einfach besser. Und so wurden am Dienstagabend im Café des Evangelischen Allianzhauses in Bad Blankenburg Bürger für ihr Engagement geehrt. Im Namen der ukrainischen Regierung überreichte das Ehepaar Serhii und Nataliya Bolchuk von der Hilfsorganisation und Rehazentrum in Lutsk „Agape Ukraine“ an Reinhardt Schink, Geschäftsführer des Evangelischen Allianzhauses in Bad Blankenburg, Gabriele Fischer-Schlüter, Hausleiterin des Allianzhauses, Martina Köninger, Leiterin des Arbeitskreises Perspektiv Forum Behinderung der Evangelischen Allianz in Deutschland und Susanne Chmell, Leiterin des Zentrums von Jugend mit einer Mission in Bad Blankenburg den „White Cross Award“.

Serhii Bolchuk von der Hilfsorganisation und Rehazentrum in Lutsk "Agape Ukraine" übergab den Orden "Weißes Kreuz „Honor et Gloria". Foto: Roberto Burian

Evakuierung von über 500 Menschen mit Behinderung aus den Kriegsgebieten

Den Orden „Weißes Kreuz. Honor et Gloria“ erhalten ausländische Bürger und Staatenlose, die der Ukraine während des russisch-ukrainischen Krieges als Freiwillige, Politiker, Retter, Geschäftsleute, Philanthropen und Spezialisten in verschiedenen Bereichen aktiv geholfen haben. Die Ehrung wurde übergeben für herausragendes Engagement bei der Evakuierung von über 500 Menschen mit Behinderung aus den Kriegsgebieten sowie Beherbergung und sonstige hilfreiche Unterstützung durch Jugend mit einer Mission und das Evangelische Allianzhaus in Bad Blankenburg.

Unter Leitung von Martina Köninger richtet der Arbeitskreis Perspektiv Forum seine Aufmerksamkeit besonders auf die Schwächsten: Menschen, die sich aufgrund von Behinderungen weder selbst helfen, noch der Kriegsbedrohung entfliehen können. So entstand auch direkt in der Ukraine die Zusammenarbeit mit dem christlichen Reha-Zentrum AGAPE in Luzk.

Aus Spendenmitteln war es finanziell möglich, dass vom 22. bis 27. Januar 43 ukrainische Gäste, darunter 15 Kinder, im Evangelischen Allianzhaus einen Aufenthalt zum Luftholen und Kraftschöpfen verbringen konnten. Neben den Genannten wurden auch Hüg Oesch aus Trier und Alexander Moor aus Köln ausgezeichnet. Beide haben sofort nach Kriegsbeginn mehrere Konvois aus der Ukraine geholt und waren dabei bis kurz vor der Front. Sie sind tausende Kilometer mit behinderten Menschen gefahren. Trotz Sprachbarriere haben alle Anwesenden während der Feierstunde schnell in ein herzliches Miteinander gefunden.