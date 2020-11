Rudolstädter Ankerstein GmbH: 544 Steine für Bergkirche Seiffen

Als Motiv erzgebirgischer Volkskunst ist die Bergkirche Seiffen weithin bekannt. Jetzt gibt es das Bauwerk auch für alle Fans der Rudolstädter Ankersteine. Diese Kirche ist Themenkasten des Jahres 2020 der Rudolstädter Manufaktur. „Es wurde Zeit, dieses Bauwerk auch aus Ankersteinen anzubieten. Der Kasten beinhaltet 544 Einzelsteine, die aus einem Gemisch aus Quarzsand, Kreide, Farbpigmenten und Leinöl gepresst werden. Um nah am Original zu sein, enthält das Set auch weiße Steine“, informiert Betriebsleiterin Ines Schroth. Unter anderem die Entstehung dieses Themenkastens ist Teil eines Filmes, der im Rahmen der MDR-Reihe „Der Osten – entdecke, wo Du lebst“, am heutigen Dienstag, dem 24. November, um 21 Uhr ausgestrahlt wird.

Treffen mit Ankerfreunden

Es war eine eher zufällige Begegnung beim Rudolstadt-Festival vor zwei Jahren. Am Stand der Ankerstein GmbH traf Ines Schroth den Regisseur. „Ich habe versucht, ihn für unser Produkt zu begeistern, habe erzählt, was Richter für ein genialer Typ war und was wir heute machen“, erzählt die Betriebsleiterin. Kurz darauf meldete sich die Produktionsfirma bei ihr, ob Interesse besteht, an einem Film mitzuwirken.

Gemeinsam mit Filmemacher Rolf Sakulowski entwickelte die Rudolstädterin die Ideen für den Film. Fast ein Jahr dauerten die Recherchen. Sie führten in Archive und zu Ankerfreunden. „Es gibt ja auch einiges dazu zu erklären“, weiß Ines Schroth. Schließlich entstand das Drehbuch. Im Juni erfolgten die Filmaufnahmen vor Ort. „Das Team um Regisseur Rolf Sakulowski hat 19 Tage gedreht. Es gibt Szenen aus dem Fröbelmuseum in Bad Blankenburg, aus der Richtervilla in Rudolstadt, dem Lilienthal-Museum in Anklam, von den Ankerfreunden aus Berlin-Spandau und natürlich aus der Manufaktur“, berichtet die Frau, die wie keine andere für das Unternehmen steht.

Ankersteine für Therapiezwecke

Einer, an dem man beim Thema Ankersteine nicht vorbeikommt, ist der Rudolstädter Ankerfreund Thomas Voigt, im Berufsleben Komponist und Schauspielmusikdirektor des Rudolstädter Theaters. Er hat schon lange die Idee für ein eigenes Gebäude. Welches? Das verrät er im Film, während ihn das Team beim Aufbau begleitet. Zudem hat er auch die Filmmusik komponiert.

Die Dokumentation bietet viele Informationen rund um das Wirken von Friedrich Adolf Richter, der die Ankersteine berühmt machte. Seit Sommer 2017 zählt die Ankerstein GmbH mit aktuell zehn Mitarbeitern zum Verbund der Awo Rudolstadt, seitdem wurde die Produktpalette um pädagogische und therapeutische Angebote erweitert. Auch davon wird in der Dokumentation berichtet. Ergotherapeutin Melanie Adam demonstriert den Einsatz von Ankersteinen in einer Therapiestunde.

Hierzu arbeitet das Unternehmen derzeit an zwei Projekten. „Zum einen sind wir in Kontakt mit der Universitätsklinik Jena zum Einsatz des Spielmaterials im therapeutischen Kontext einerseits in der Psychotherapie, andererseits in der Behandlung von motorischen Entwicklungsstörungen. Und zum anderen arbeiten wir mit der Fachhochschule in Erfurt an einem Konzept und einem Bausatz für das pädagogisch wertvolle Bauspiel für Kindergärten“, so Ines Schroth.

Auch das gehört zur Bilanz dieses Corona-Jahres. „Wir hatten uns das natürlich alles ein bisschen anders gedacht. Viele Messen sind ausgefallen, so dass wir vor ganz neuen Herausforderungen standen. Wir haben die Chance genutzt und unseren Onlineauftritt komplett überarbeitet, um neue Kunden zu gewinnen, einschließlich der Auftritte bei Facebook und Instagram. Wir müssen uns online bemerkbar machen“, sagt sie.