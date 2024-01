Messstelle an der Saale in Rudolstadt, in Höhe der Elisabethbrücke. Inzwischen nähert sich der Pegel hier der Hochwasser-Meldestufe 1.

Saalfeld-Rudolstadt am Mittwoch: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von einer glücklichen Ankunft, reißenden Flüssen und einer Schönheit im Meininger Hof

Deutlich weniger Hochzeiten als im Jahr davor gab es 2023, diese Nachricht hatten wir kurz vor Weihnachten verbreitet. Und auch beim Nachwuchs zeigt die Tendenz in die falsche Richtung. Im vorigen Jahr wurden im Kreis Saalfeld-Rudolstadt so wenige Kinder geboren, wie noch nie. Das spüren auch die Thüringen-Kliniken in Saalfeld. Obwohl der Einzugsbereich der Geburtsstation deutlich über den Landkreis hinausreicht, zählte man hier im vorigen Jahr 49 Neuankömmlinge weniger, als 2022. Der Anfang für den Jahrgang 2024 ist immerhin gemacht, wie man hier nachlesen kann.

Steigende Pegel nach Regen an Saale und Schwarza

Die Warnung von Deutschem Wetterdienst und Hochwassernachrichtenzentrale Thüringen war nicht ohne Grund: Ergiebige Niederschläge, die im Bergland zunächst als Schnee niedergingen, haben die Wasserstände der Flüsse im Einzugsbereich der Saale spürbar erhöht. An den Pegeln der Saale in Rudolstadt und der Schwarza in Katzhütte soll im Laufe des Vormittags die Hochwassermeldestufe 1 erreicht werden. Wie die weiteren Prognosen sind, kann man bei Interesse hier nachlesen.

Meininger Hof eröffnet das Veranstaltungsjahr

Mit dem Musical-Highlight „Die Schöne und das Biest“ eröffnet der Meininger Hof in Saalfeld am Mittwoch Nachmittag das Veranstaltungsjahr, das wieder jede Menge bereit hält. Schon am Sonntag folgt der „Zauber der Operette“, am nächsten Mittwoch „Der Nussknacker“ mit dem Classico Ballet Napoli. Welche zehn Termine im Landkreis man sich in diesem Jahr im Kalender dick anstreichen sollte, haben wir hier aufgeschrieben.

Bauern und andere machen auf Sorgen aufmerksam

Die Sparpläne der Bundesregierung treffen am Ende jeden, die Bauern aber besonders hart. Deshalb planen die Landwirte Protestaktionen, zum Beispiel schon an diesem Donnerstag auf der B 281 im Orlatal. Auch in Saalfeld sind Aktionen - nicht nur von Landwirten - an unterschiedlichen Tagen geplant. Einen ersten Überblick und Reaktionen gibt es in diesem Beitrag.