Abrissarbeiten laufen derzeit im Umfeld des früheren Verkehrshauses am Zentralen Omnibusbahnhof in Rudolstadt. Hier gibt es Überlegungen der Stadt, das Objekt zu einem Jugendclub umbauen zu lassen.

Saalfeld-Rudolstadt am Morgen: Der Überblick und was heute wichtig wird

Saalfeld/Rudolstadt Von Baustellen, Pendlererlebnissen und einem Leuchtturm im Schwarzatal

„Gebaut wird immer“, lautet eine gern gegebene Empfehlung, wenn es um die Wahl eines Berufes in der Baubranche geht. Was heißen soll, das ist ein krisenfester Job - und wahlweise ersetzt werden kann durch „Gegessen wird immer“, „Gestorben wird immer“ und so weiter.

Abriss und Aufbau zwischen Saaldamm und Sommerstraße in Rudolstadt

Nachdem das zweite Lichtlein brennt, aber bis Weihnachten eben auch noch zwei Arbeitswochen vergehen, widmen wir uns mal wieder ein paar aktuellen und künftigen Baustellen im Landkreis. Für den erhofften Jugendclub, der im ehemaligen Verkehrshaus am Zentralen Omnibusbahnhof in Rudolstadt entstehen soll, fehlte es zuletzt noch an ein paar Fördermitteln. Zumindest im Umfeld des Objektes war in der vorigen Woche erstmal der Abrissbagger zugange, während ganz in der Nähe der Theaterneubau wächst. Was es dort Neues gibt, wird am Montag ebenso ein Thema wie eine geplante Fest- und Freizeitanlage in Unterwellenborn..

Wie pendelt es sich nach dem Fahrplanwechsel auf der Saalbahn?

Wegfall des Halb-Stunden-Taktes und Rückkehr des Fernverkehrs - auf der Saalbahn hat sich mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag einiges geändert. Wie es sich unter den neuen Bedingungen zwischen Jena und Probstzella so pendelt, unterziehen wir am Montag mal einem Test. Das Ergebnis gibt‘s anschließend hier.

Gute Neuigkeiten aus Meuselbach-Schwarzmühle

Ausgezeichnet, hochgelobt und mit neuen Sternen versehen - das Flair-Hotel „Waldfrieden“ in Schwarzmühle ist zweifellos einer der touristischen Leuchttürme im Schwarzatal. Wir haben mit Hotelier Sascha Schwarze, der auch Vorsitzender des Vereins Tourismusregion Rennsteig-Schwarzatal ist, über das Haus, die Branche und den Verein gesprochen.