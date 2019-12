Schandfleck weg, doch die Erinnerungen bleiben

Ach, die Jahre in der „Katja“! Gerda Müller, 15 Jahre Chefin im damaligen FDGB-Ferienheim, gluckst vergnügt. Mit der damaligen Kulturleiterin Ilse Lorenz habe sie schon längst ein Buch schreiben wollen über die Zeiten, da die „Katja“ sozusagen Leutenbergs Erstes Haus für Urlauber war, jedenfalls für die halbwegs normalen Werktätigen.

Was man alles erzählen könnte: Von Gästen, die zwar hausordnungskonform um 22 Uhr auf den Zimmern waren, nicht jedoch unbedingt in den ihnen zugewiesenen. Oder von jedem Mann aus Rostock, der mit einem riesigen Koffer erschien zwecks Abholung seiner Frau, die sich aber bereits mit ihrem Kurschatten gen Saalfeld verdrückt hatte.

Die Pumpen liefen eigentlich immer

Und natürlich würde das Buch auch die Geschichte des Hauses erzählen. 1974 war es anstelle des zuvor für 57.000 Mark abgerissenen „Leutenberger Hofs“ im Auftrag der DDR-Einheitsgewerkschaft errichtet worden, „obwohl dort nie ein solches Gebäude hätte gebaut werden dürfen“, wie Gerda Müller sich erinnert. Denn der Löhmberg-Ausläufer, an dessen Fuß das Ferienheim in einer für damalige Zeiten durchaus markanten Architektur wuchs, „der bewegt sich“, so Müller. Dazu das aufsteigende Wasser. „Die Pumpen im Keller liefen eigentlich immer“, erinnert sich die fast 85-Jährige. Bei Defekten hieß es, zu den Eimern zu greifen. „Einmal musste ein Kollege 300 Eimer schöpfen und in den Ilmbach kippen – der wollte deshalb fast kündigen“, erzählt die ehemalige Chefin.

Modern ja, komfortabel in den damals üblichen Maßstäben – so erinnert Müller das „FDGB-Ferienheim Katja Niederkirchner“. Die 48 Zimmer, zur Straßenseite zu mit Balkon, beherbergten zunächst nur ein Doppelbett, Schrank und zwei Stühle nebst Tisch. Dazu zwar ein Waschbecken, jedoch weder Dusche noch Toilette. Die gab es jeweils einmal pro Etage, plus zwei Toiletten. Und den Fernseher für alle im lang gezogenen Klubraum. „Der große Speisesaal im Erdgeschoss war eine Augenweide“, findet Müller noch immer.

Asylbewerber als letzte Bewohner

Besonderer Stolz war das tägliche Veranstaltungsprogramm: Chor- und Tanzabende, Vorträge, Konzerte der „Sormitz-Spatzen“ und der eigenen Klampfengruppe. Sportlich dominierte das Wandern. Täglich zwei Touren, immer wieder wechselnd, geführt von den Wanderleiterinnen wie Elisabeth König, die später den „Sormitzblick“ übernahm. „Wir waren ein ganz tolles Kollektiv, da hat einer für den anderen eingestanden“, betont Müller. So sei es selbstverständlich gewesen, dass bei Bedarf auch Wanderleiter das Essen serviert hätten. Und dass Köche und Rezeptionisten an den gästefreien Tagen das ganze Haus mit putzten – inklusive der Riemchen an der Fassade.

1989 ging Gerda Müller in den Vorruhestand, im Frühjahr 1991 seien dann erstmals Zimmer in der „Katja“ leer geblieben. „Von da an ging es rapide abwärts“, erinnert sie sich. Als dann auch Mitte der 1990er Jahre die Asylbewerber wieder entschwanden, verfiel das Haus mehr und mehr. „Das hat mir immer weh getan, wenn ich dort vorbeiging“, sagt die 85-Jährige mit einem Beben in der Stimme. Nun, da mit dem Erwerb durch die Stadt die Anzeichen wohl endgültig auf Abriss stehen, hat Müller für sich einen Schlussstrich gezogen: „Der Schandfleck kommt weg, aber die Erinnerungen bleiben.“ Auch in Gestalt von ein paar Schiefer-Riemchen, die ihr Mann vor der bröckelnden „Katja“-Fassade eingesammelt und neben ihrem Hauseingang eingesetzt hatte. Und die sie putzt wie ehedem.

Idee für Flächengestaltung gesucht

Am 4. November hatte der Stadtrat in nichtöffentlicher Sitzung einstimmig beschlossen, dass die Stadt Grundstück und Gebäude des ehemaligen Ferienheims von dem Neuruppiner Immobilienunternehmer Peter W. erwirbt, und zwar zum Preis des Bodenrichtwerts von rund 22 Euro je Quadratmeter. Möglich wurde dies durch die Zusage der Landesregierung, dafür Mittel aus der Städtebauförderung zur Verfügung zu stellen. Eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung über 149.000 Euro wurde laut Bürgermeister Robert Geheeb (SPD) bereits in den Finanzplan für 2021 eingestellt. Mit FDP-Fraktionschefin Helga Zapf, die die Verhandlungen mit Eigentümer W. maßgeblich vorangetrieben hatte, sei er darin einig, dass es für die Gestaltung der Lücke eine breite Bürgerbeteiligung geben müsse. Infrage kämen Parkplätze samt Elektro-Ladesäule, sagte Zapf. Denkbar seien zudem ein Aufgang zur Schule sowie die Verlagerung der Bushaltestelle aus der jetzt schwer einzusehenden Kurvenlage.