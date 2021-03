Schwarzatal hofft auf Ausbau der Internet-Infrastruktur

Bürgermeister Kathrin Kräupner (pl.) hat einen optimistischen Ausblick auf die Breitbandausbau-Offensive gegeben. Im Stadtrat erläuterte sie, seit Anfang 2017 befinde sich der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Vergabeverfahren für einen flächendeckenden Ausbau der Breitband-Infrastruktur. Nach einer umfangreichen Planungsphase, gefördert durch den Bund und das

Land Thüringen, habe sich die Deutsche Telekom durchgesetzt.

Der Landkreis erhalte rund 39 Millionen Euro Fördermittel, Die Umsetzung solle 2022 bis

2024 erfolgen.

Sie, so Kathrin Kräupner, habe mit VG-Chef Ulf Ryschka und Unterweißbachs Bürgermeister Steffen Günther zu diesem Thema an einem Gespräch mit der Wirtschaftsförderagentur zum aktuellen Stand der Planung teilgenommen und dabei auch Einsicht in die aktuellen Leitungspläne gehabt. Gebiete, in denen einen mögliche Internet-Bandbreite von 30 Mbit/s und mehr derzeit anliegen, seien in dieser Planung nicht berücksichtigt und würden momentan als „graue Flecken“

dargestellt. Nur wo weniger Leistung erreicht wird, werde derzeit geplant.

Die konkrete Planung zum zeitlichen Ablauf und der Priorisierung beginne noch in diesem Quartal. Im Gespräch in der Wirtschaftsförderagentur sei deutlich geworden, dass es

sinnvoll erscheine, noch einmal besonders auf Prioritäten hinzuweisen. Dabei

sollen neben den Kommunen auch Gewerbetreibende selbst aktiv werden und sich

direkt an den Landkreis wenden.

Zur notwendigen Versorgung auch der „grauen Flecken“ mit mehr als 30 Mbit/s

habe der Landrat ein Schreiben aus der VG erhalten. Weiter werde auch seitens der

Kommunen auf Prioritäten und Dringlichkeit hinzuweisen sein.