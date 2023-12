Sechs Feuerwehren, fünf Rettungsdienst- und Notarzteinsatzfahrzeuge und die Polizei waren bei diesem schweren Unfall am Donnerstag zwischen Cursdorf und Neuhaus am Rennweg im Einsatz.

Schwerer Unfall mit fünf Verletzten in der Bergbahnregion

Cursdorf/Neuhaus am Rennweg Zwischen Cursdorf und Neuhaus am Rennweg stießen auf der L 1145 zwei Pkw frontal zusammen - ein Unfallopfer war eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der L 1145 zwischen Cursdorf im Kreis Saalfeld-Rudolstadt und Neuhaus am Rennweg (Kreis Sonneberg). Auf der kurvenreichen Strecke waren zwei Pkw offenbar frontal zusammengestoßen. „Insgesamt mussten fünf Verletzte versorgt, davon eine mit hydraulischem Gerät schonend aus dem Pkw gerettet werden“, schrieb die Feuerwehr Meuselbach am Abend auf ihrer Facebookseite.

Weitere Informationen werden am Freitag erwartet

Insgesamt waren sechs Freiwillige Feuerwehren aus Oberweißbach, Cursdorf, Meuselbach, Katzhütte, Deesbach und Neuhaus im Einsatz, fünf Fahrzeuge von Rettungsdienst und Notärzten, der Einsatzführungsdienst des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt, Polizei und ein Abschleppunternehmen.

Weitere Informationen zur Unfallursache, den beteiligten Personen und dem Stand der Ermittlungen werden im Laufe des Freitags durch die Landespolizeiinspektion Saalfeld erwartet.