Sitzendorf: Wenn Porzellan und Oldtimer zusammenkommen

Viele Traditionsveranstaltungen in der Schwarzatalgemeinde hat die Pandemie verhindert - darunter auch das 650. Dorfjubiläum - doch der Freundeskreis des Sitzendorfers Bauernmuseums, die Oldtimerfreunde Unterwirbach und die Sitzendorfer Porzellanmanufaktur geben sich nicht geschlagen. Zwar musste das traditionell im Mai stattfindende Oldtimertreffen ausgerechnet zu seiner 20. Auflage verschoben werden, doch das erste Oktoberwochenende steht nun als Ersatztermin fest. Da trifft es sich, dass auch an der Porzellanmanufaktur, wohin das Treffen schon in den letzten beiden Jahren wegen der Bauarbeiten am Parkplatz vor dem Bauernmuseum verlegt wurde, am gleichen Wochenende ebenfalls aus besonderem Anlass jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet ist. Denn auch der Tag des Thüringer Porzellans, der eigentlich im Frühling seinen Stammplatz hat und auf den Herbst verschoben wurde, findet zeitgleich statt. Auch dort steht ein Jubiläum an, denn vor 260 Jahren am 4. Oktober 1760 erhielt Georg Heinrich Macheleid die Konzession für die erste Thüringer Porzellanmanufaktur. Beide Veranstaltungen sind eintrittsfrei, eine Maske muss aber getragen werden. Und wie immer sind Speis und Trank eine Selbstverständlichkeit.