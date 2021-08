Die Mitglieder des Stadtrates Schwarzatal trafen sich am Donnerstag turnusmäßig in der Ortschaft Oberweißbach. Bürgermeisterin Kathrin Kräupner (8. v.l.) arbeitet mit diesen Frauen und Männern zusammen: Bernhard Schmidt, Andreas Möller, Marion Gebhardt, Jörg Peter, Cornelia Jäger, Norbert Ehle, Martina Erfurth, Jürgen Kemter, Andreas Timm, Lars Schellhorn, Horst Unbehaun, Matthias Neumann, Thomas Sauerteig und Frank Müller. Urlaubsbedingt nicht auf dem Bild sind Bernd Heinze und Hans-Joachim Fünfstück.

Stadtrat Schwarzatal will Bauleistungen vergeben

Oberweißbach Parlament der Landgemeinde tritt sich am Donnerstag turnusgemäß in der Ortschaft Oberweißbach

Bereits zum 16. Mal trifft sich der Stadtrat der Landgemeinde Stadt Schwarzatal am Donnerstag, dem 26. August, um 19.30 Uhr diesmal im kleinsten der drei Versammlungsorte, dem Schulungsraum der Feuerwehr in Oberweißbach. Auf der Tagesordnung stehen nach dem Bericht der Bürgermeisterin die Beratung und Beschlussfassung über die Anschaffung von Kindergartenausrüstung im

Kindergarten Oberweißbach, zur Vergabe einer Bauleistung (Tor-Einbau) im Feuerwehrgebäude, zur Vergabe der Lieferung eines Kommunalfahrzeugs

(Geländewagen), zur Vergabe der Dacheindeckung in der Neuen

Straße 5, zur Vergabe des Ausbaus der Zufahrt Alemania Glas (Meuselbach) sowie der Heizung im Imbiss im Markt 5 (Oberweißbach).

Vor dem nichtöffentlichen Teil gibt es Gelegenheit zu Informationen und Anfragen der Stadträte sowie den Anfragen der Bürger. Nach wie vor verpflichtend ist das Tragen einer Maske für alle Teilnehmer der Veranstaltung.