Straße bei Saalfeld im nächsten Jahr vier Monate dicht

Saalfeld/Rudolstadt Landkreis will Abschnitt vor der Abstufung sanieren - Ausschuss bewilligt 900.000 Euro für zwei Straßenbaumaßnahmen

Mit vier Monaten Vollsperrung müssen im nächsten Jahr Einwohner und sonstige Besucher des Bad Blankenburger Ortsteils Oberwirbach leben. Nach erfolgter Planung soll der nächste Abschnitt der Kreisstraße K 177 saniert bzw. instandgesetzt werden. „Die Arbeiten für die Sanierung der K 129 Oberwirbach werden unter Vollsperrung im Zeitraum 22. April bis 16. August 2024 durchgeführt“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Umleitungsstrecke wird schon ab Januar ertüchtigt

Die vorgesehene Umleitungsstrecke von/nach Oberwirbach führt über einen Feld-/Waldweg zwischen Unterwirbach und Oberwirbach. Dieser werde vor Einrichtung der Vollsperrung auf der K129 umfangreich ertüchtigt, um die Erreichbarkeit von Oberwirbach sicherzustellen, heißt es. Alle erforderlichen Arbeiten für Grünschnitt/Lichtraumprofil auf der Umleitungsstrecke werden bereits im Zeitraum 2. Januar bis 28. Februar 2024 durchgeführt. Der Auftrag für die Bauleistungen hat ein Volumen von knapp 460.000 Euro.

Insgesamt mehr als 900.000 Euro für die Sanierung von zwei Kreisstraßen sowie weitere knapp 130.000 Euro für Bauwerksprüfungen an den Kreisstraßen hat der Ausschuss für Bau und Vergabe in seiner Sitzung am vorigen Mittwoch beauftragt.

60 Meter langer Abschnitt wird umgestuft

Der Teilabschnitt der Kreisstraße K129 zwischen der Abzweig K177 und Oberwirbach bedürfe auf Grund des desolaten Straßenzustandes einer dringenden Instandsetzung, heißt es zur Begründung. Im Rahmen der Maßnahmen zur Oberflächenbehandlung wurden vom Abzweig der K177 in diesem Jahr rund 737 Meter saniert. Es sei geplant, den verbleibenden Abschnitt bis Oberwirbach auf einer Länge von rund 447 Metern zu erneuern bzw. instand zu setzen. Dies betrifft sowohl das Reststück bis zur Ortslage Oberwirbach auf einer Länge von 387 Metern, als auch den Abschnitt, welcher entsprechend eines Kreistagsbeschlusses umgestuft werden soll. Der umzustufende Abschnitt ist etwa 60 Meter lang und soll auf Grund rückständiger Unterhaltungsleistungen im Asphaltbereich saniert werden, um diesen in einem verkehrssicheren Zustand der Stadt Bad Blankenburg übergeben zu können.

Straße am Ortsausgang von Neuenbeuthen in Richtung Weisbach. Die Zufahrt zum Ort aus Richtung Landesstraße bei Drognitz soll im nächsten Jahr unter Vollsperrung gebaut werden. Foto: Thomas Spanier / Funkemedien

Der Auftrag zur Instandsetzung eines Teils der K171 Neuenbeuthen bis zur Landesstraße L2366 schlägt mit 450.000 Euro zu Buche. Die Kreisstraße soll wegen des desolaten Straßenzustandes auf einem Teilabschnitt erneuert werden. Der Streckenabschnitt wurde in den letzten Jahren bereits in weiten Teilen instandgesetzt. Verblieben ist ein Reststück, welches noch nicht saniert ist. Nunmehr ist geplant, den verbleibenden Streckenabschnitt von der Einmündung zur L2366 in Richtung Neuenbeuthen auf einer Länge von rund 670 m auszubauen.

Vollsperrung bei Neuenbeuthen von Mai bis Oktober

Die Arbeiten werden unter Vollsperrung im Zeitraum vom 2. Mai bis 25. Oktober 2024 durchgeführt. Die vorgesehene Umleitungsstrecke von/nach Neuenbeuthen führt über Weisbach, Lückenmühle nach Liebschütz zur L2366. „Der Beschluss versetzt uns in die Lage, im kommenden Jahr zwei weitere wichtige Abschnitte unserer Kreisstraßennetzes zu sanieren“, sagte Landrat Marko Wolfram.

Knapp 130.000 Euro gibt der Landkreis für die Pflichtaufgabe der Durchführung von Bauwerksprüfungen an seinen Kreisstraßen in den nächsten sechs Jahren aus. Die Aufträge wurden wegen der Vielzahl der zu prüfenden Bauwerke auf zwei Gebiete aufgeteilt. Im Bereich I liegt die Auftragssumme bei fast 70.000 Euro, im Gebiet II bei knapp 60.000 Euro. Der Bereich I deckt dabei die Bauwerke von Saalfeld bis zur Kreisgrenze bei Uhlstädt, Remda und Königsee ab. Der Bereich II erstreckt sich von Saalfeld bis zur Kreisgrenze in Richtung Pößneck, Lehesten und Gräfenthal.