Suche nach hilflosem Mann im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt endet dank Zivilcourage glücklich

Die Vermisstensuche nach einem 58-jährigen Bewohner eines Heimes in Kuhfraß (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) fand dank eines Zeugenhinweises ein glückliches Ende.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollte am Donnerstagabend bereits mit einem Spürhund nach dem Mann gesucht werden, der unter anderem auf Medikamente angewiesen ist. Da erhielten die Einsatzkräfte den entscheidenden Hinweis einer Anwohnerin aus dem circa 5 Kilometer entfernten Partschefeld, dass sich ein offensichtlich hilfloser Mann an der dortigen Bushaltestelle befindet.

Die aufmerksame Frau habe diesen angesprochen und blieb bis zum Eintreffen der Polizei in dessen Nähe. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich tatsächlich um den Vermissten handelte. Der 58-Jährige konnte unversehrt in seine Wohnung zurückgebracht werden.

