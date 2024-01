Vermisste Zwölfjährige aus Pößneck in Bad Blankenburg gefunden

In einem Triebwagen der Erfurter Bahn zwischen Saalfeld und Rottenbach wurde die vermisste Zwölfjährige aus Pößneck in der Nacht zum Freitag aufgefunden.

Pößneck/Bad Blankenburg Das Mädchen war aus einem Wohnheim verschwunden - Polizei in Saalfeld bedankt sich bei Hinweisgebern

Nach einem zwölfjährigen Mädchen, das am Donnerstag gegen 13.15 Uhr aus einem Wohnheim in Pößneck verschwunden war, suchte die Saalfelder Polizei seit Donnerstagabend per Öffentlichkeitsfahndung. Dazu wurde um 22.15 Uhr auch ein Foto der Vermissten veröffentlicht, die erst seit wenigen Tagen in dem Mädchenwohnheim untergebracht war.

Kräfte der Bundespolizei finden Zwölfjährige im Zug

Die Entwarnung kam Freitagfrüh um 0.33 Uhr. Die Zwölfjährige „konnte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch Kräfte der Bundespolizei in einem Regionalzug im Bereich Bad Blankenburg aufgegriffen und zurück ins Mädchenwohnheim nach Pößneck gebracht werden“, so die Polizei. Die LPI Saalfeld bedankt sich bei allen aufmerksamen Hinweisgebern.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.