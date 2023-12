Von der Bundeswehr zur Kombus: Zuwachs für das Fahrlehrer-Team in Saalfeld

Saalfeld Steffen Büttner wollte nach 15 Jahren beim Militär eigentlich nur den Busführerschein machen - jetzt bildet er Lehrlinge aus.

Das Fahrlehrer-Team der Kombus erhält Zuwachs. Steffen Büttner hat seine Prüfung zum Fahrlehrer erfolgreich bestanden und darf ab sofort die Auszubildenden der Kombus fit für den Führerschein machen. Das geht aus einer Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens hervor, das schwerpunktmäßig im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und im Saale-Orla-Kreis unterwegs ist.

Seine Lehrprobe zum Fahrlehrer am 12. Dezember sei erfolgreich verlaufen, heißt es. Nach 45 Minuten theoretischem Unterricht und 45 Minuten praktischer Fahrstunde darf er sich offiziell IHK-geprüfter Fahrlehrer nennen und verstärkt künftig das Fahrlehrer-Team der Kombus.

Umschulung im Mai vorigen Jahres begonnen

„Ich bin glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe“, resümiert Steffen Büttner, der im Mai 2022 mit der Umschulung begonnen hat. Ursprünglich gelernt hat der 37-Jährige Zerspanungsmechaniker. Danach ging es zur Bundeswehr: „Nach dem Wehrdienst wollte ich unbedingt meinen Lkw-Führerschein machen – das ermöglichte mir die Bundeswehr.“ 15 Jahre blieb er dort und war vor allem im Bereich der Kommunikation eingesetzt. „Ich verkabelte, stellte Netzwerke her und die Kommunikation der Bundeswehr sicher“, erinnert sich Steffen Büttner. Nach seiner Dienstzeit wollte er gern einen Schritt weitergehen und den Busführerschein machen: „Das verwehrte mir die Bundeswehr – also ging ich und suchte nach einer anderen Möglichkeit.“

Das Quereinsteiger-Programm war die Lösung: „Bei Kombus habe ich meinen Busführerschein gemacht und wollte ganz klassisch Busfahrer sein“. Doch dann kam es anders. Denn Ausbildungschef Michael Algermissen erkannte, dass seine Vorkenntnisse der Fahrzeugtechnik bei der Bundeswehr hilfreich sein könnten und fragte ihn, ob er nicht Fahrlehrer werden möchte. „Da wurde ich ins kalte Wasser geworfen“, lacht Büttner, „aber nach einer Nacht drüber schlafen, habe ich mir gesagt, ich probiere es einfach mal aus.“ Nach zehn Monaten theoretischer Ausbildung in der Verkehrsakademie in Zella-Mehlis und vier Monaten Praktikum in der Kombus-Fahrschule war er nun bereit für die Prüfungen – drei Stück insgesamt. Alle hat er bestanden und ist nun Fahrlehrer für Pkw.

„Nächstes Jahr geht es dann weiter mit dem Schein für Lkw und Bus“, blickt Büttner voraus. Die Aufbaukurse gehen aber nur noch jeweils acht und sechs Wochen – dann hat er alles erreicht. Bis es so weit ist, macht er die Azubis vom ersten Lehrjahr fit für den Pkw-Führerschein.