Vorab-Einigung zu nächsten Investitionen in Unterwellenborn

Die vor etlichen Jahren angelegte Freizeit- und Sportanlage am Hygeritz in Könitz soll instandgesetzt und etwas erweitert werden, so mit einem Funktionsgebäude und einem Trimm-dich-Pfad. An den auf 833.000 Euro geschätzten Kosten beteiligt sich der Landkreis mit etwa 44,5 Prozent.