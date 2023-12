Wanderbus Schwarzatal fährt jetzt zusätzlich über Katzhütte

Der am Sonntag anstehende Fahrplanwechsel bei der Kombus bringt eine Reihe von Veränderungen mit sich.

Nicht nur bei der Bahn steht am Sonntag der Fahrplanwechsel bevor, auch Nahverkehrsunternehmen wie die Kombus stellen zum 10. Dezember ihre Pläne um, wobei sich Änderungen meist nur im Minutenbereich bewegen.

„In den Bussen und Servicecentern der KomBus in Saalfeld, Rudolstadt, Schleiz, Pößneck und Bad Lobenstein gibt es ab sofort die neuen Jahresfahrpläne. Alle Buslinien der Landkreise Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla sowie benachbarter Verkehrsunternehmen, Bahnfahrpläne und allgemeine Informationen zum Nahverkehr stehen in der Fahrplanbroschüre kompakt zur Verfügung“, heißt es in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung. Auch die aktuellen Taschenfahrpläne für die Städtedreieck mobil- und Stadtmobil-Linien liegen bereit.

Städtedreieck-mobil-Linie A künftig im Stundentakt

Fahrplananpassungen gibt es im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt demnach auf den Linien 120, 122, 215, 217, 227, 302, 303, 304, 313, 330, 331, 333, 406, 453, 545, 546, 547, 554, 555, 558, 590, 944, 957 sowie den Städtedreieck-mobil-Linien S2, A und B. Die Städtedreieck-mobil-Linie A in Saalfeld fährt an Wochenenden und feiertags künftig im Stundentakt, die Städtedreieck-mobil-Linie B verkehrt verkürzt.

Der Wanderbus Schwarzatal bekommt eine neue Linienführung: Zusätzlich fährt dieser über Katzhütte, Großbreitenbach und Böhlen. Ab dem Fahrplanwechsel tritt diese Änderung erst einmal an Wochenenden in Kraft, ab Beginn der Sommersaison am 28. März 2024 auch wochentags. Auf der Kombus-Linie 227 entfallen die Fahrten am Wochenende, ebenso die Rufbusfahrten zum Kulmberghaus auf der Linie 557.

Eine Haltestelle umbenannt, eine andere fällt weg

Die Haltestelle Kleinkamsdorf MHU wird in Kleinkamsdorf Feuerwehr umbenannt. Die Haltestelle Schwarzmühle Blaue Mühle wird nicht mehr bedient.

Detaillierte Auskünfte zum neuen Jahresfahrplan sind am Kombus-Servicetelefon unter 03671 / 52 51 999, in den Servicecentern, über die Fahrplanauskunft im Internet und die Kombus-Fahrplan-App abrufbar. Alle Informationen und die neuen Jahresfahrpläne gibt es auch am Kombus-Infostand am 8. Dezember 2023 im Saalemarkt Saalfeld.