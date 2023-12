Weihnachtliche Verkehrsschilder bei Saalfeld „zaubern ein Lächeln ins Gesicht“

Saalfeld/Rudolstadt Die Sicht der Menschen auf die Aktion einer privaten Firma verfestigt sich - weitere Meinungen von Lesern

Noch immer bewegen die am Freitag im Städtedreieck aufgestellten Verkehrsschilder mit weihnachtlichen Motiven, Hinweisen und Wünschen viele Menschen. Dabei verfestigt sich der Eindruck: Die Aktion der Verkehrsleittechnik Jahn kommt bei den meisten Leuten sehr gut an. Vielen zaubern sie beim Anblick spontan ein Lächeln Gesicht, wie aus Leserzuschriften und auf der Facebookseite der OTZ abgegebenen Meinungen zu erkennen ist.

„Schöne Aktion und eine tolle Idee, in dieser Zeit den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Vielen Dank an die Firma Jahn und die paar Miesenpeter und Nörgler können wir verkraften“, schreibt Andreas Hansal. Doreen Leisner schreibt: „Das ist wirklich eine schöne Idee. Gerade in Zeiten wie diesen ist es eine gelungene Aktion, die zum Schmunzeln anregt. Leider wird es immer Paragrafenreiter geben, die sich an irgendwelchen Richtlinien festhalten. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass aufgrund solcher Schilder die tatsächliche regelkonforme Beschilderung nicht mehr ernst genommen wird. Weiterhin sollte man hierbei auch nicht die aktuelle politische Lage mit einbeziehen, denn dann dürfte man ja überhaupt nicht mehr lachen. Das eine hat auch mit dem anderen nichts zu tun. Es ist einfach eine tolle Aktion der Fa. Jahn, die dabei ein Lächeln hauptsächlich in die Gesichter der Autofahrer gezaubert hat. Vielen Dank dafür!“

Ein gefundenes Fressen für Oberlehrer

Jörg Thomas legt ein Bild aus der Faschingszeit in Südthüringen bei und schreibt: „Ich finde die Aktion sehr gelungen und gut! Die Schilder zaubern (fast) jedem ein Lächeln ins Gesicht. Schon deswegen: Daumen hoch. Für die Spaßfreien und Oberlehrer wie immer ein gefundenen „Fressen“ und lange bitten lassen haben sie sich auch nicht. Schade für sie, aber lassen wir ihnen ihre Meinung“.

Dieses Bild entstand am 23.2.2022 im südthüringischen Viernau. Kommentar von Bildautor Jörg Thomas: "Da war auch jemand sehr kreativ!" Foto: Jörg Thomas

Jeder dürfe sein Weihnachten gestalten wie er es möchte. „Es gibt so viele Schilder und Hinweistafeln an unseren Straßen. Jeder, der erfolgreich die Fahrschule absolviert hat, weiß was für den Straßenverkehr relevant und zu beachten ist und was nicht“, so Jörg Thomas.

Das Salz in der Suppe des Lebens

Aus Duderstadt in Niedersachsen meldet sich Bernhard Langer und meint: „Endlich mal eine super Idee in dieser dunklen Zeit mit so vielen Problemen. Allen Dauernörglern und Paragraphenreitern zum Trotz, eine Aktion die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Bitte mehr solche Aktionen, die das Salz in der Suppe des Lebens sind. Ich habe herzhaft gelacht!“

Heike Liebmann stellt für sich fest: „Die Weihnachtsverkehrsschilder an der B 88 haben mir heute ein Lachen auf mein Gesicht gezaubert“, während Friedrich Arndt meint: „Wer diese Aktion der Beschilderung kritisiert, hat den Sinn wohl nicht verstanden“.