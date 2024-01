Winterlich war nur der Anfang: das Dezemberwetter im Oberland von Saalfeld

Morgenrot am 4. Dezember in der Nähe des Rennsteigs.

Neuhaus am Rennweg Rüdiger Manig vom Deutschen Wetterdienst über einen Monat, der am 2. seinen kältesten Tag hatte und keine weiße Weihnacht bescherte

Als ich am Morgen nach den Feiertagen aus dem Haus und zur Arbeit ging fühlte es sich etwas merkwürdig an, irgendwie fehlte etwas, kein Niederschlag, kein Regen - es war trocken!

Dabei hatte der Dezember so verheißungsvoll winterlich begonnen. Zwar trüb, aber Dauerfrost und 30 bis 35 Zentimeter Schnee, Langlauf gut. Kältester Tag des Monats gleich der 2. Dezember, Tagesmittel minus 8,0 °C bei einem Minimum von minus 8,9 °C in maritimer Arktikluft. Dazu am ersten Advent leichter Zwischenhocheinfluss, es fühlte sich einfach gut an. Nur – im letzten Jahr verlief es ähnlich und vom Bauchgefühl her war es mir irgendwie klar, dass es wieder nichts wird mit der Weißen Weihnacht.

Anstieg der Temperaturen ab dem 10. des Monats

In der Nacht vom 9. zum 10. Dezember wurde dank Tief Vanja mit 37 Zentimeter die höchste Schneehöhe des Monats erreicht, jedoch von da an ging es bergab mit dem Schnee und der Stimmung, und mit den Temperaturen bergauf. Nach vier frostfreien Tagen war der 13. Dezember der letzte Tag mit geschlossener Schneedecke, in freien Lagen war sie bald bis auf Reste völlig verschwunden. Nur hier oben im Wald hielt sie sich relativ lange, wenn auch mit großen Lücken. Die Regenmengen hielten sich noch in Grenzen und dann stellte sich etwas ein was schon lange auf der Wetterkarte für unsere Region nicht zu sehen war – ein großes „H“.

Geschlossene Schneedecke am ersten Advent im Oberland. Besonders fotogen war der Dezember 2023 nicht. Foto: Rüdiger Manig

Knapp vier Tage Hochdruckeinfluss, FIONA hieß die Gute, Montag der 18. war dann der eigentliche Sonn(en)tag, satte 7,8 Stunden Sonnenschein, das gab es zuletzt in dieser Dimension am 18.Oktober. Allerdings war es das dann mit Sonnenschein und „H“, der Tiefdruckreigen ging weiter, munter bis zum Jahresende. Zuerst sehr eindrücklich mit Sturmtief ZOLTAN, welches neben 90 Liter pro Quadratmeter Niederschlag (davon noch ein Viertel als Schnee) einige Sturmschäden verursachte und die Feuerwehren mit Böen bis Windstärke 10 auf Trab hielt.

Weihnachten mit erwärmter atlantischer Meeresluft

In der Nacht auf den 23. Dezember wurde es zwar noch einmal durch einige Zentimeter Neuschnee richtig weiß hier oben, doch sah man sich die Prognose für die nächsten 36 Stunden an, war klar – da bleiben Heiligabend nur noch Reste über. Und den verbrachten wir im Warmsektor von Tief ABDUL in erwärmter nordatlantischer Meeresluft. Dauerregen am 24. Dezember, stürmischer Wind und eine Temperatur von 5,8 °C zur Bescherung – das Temperaturmaximum im Dezember!

Ein Weihnachtsbaum steht in Lauscha zum ersten Kugelmarkt-Wochenende. Foto: Rüdiger Manig

Wenn auf die Bahn genauso Verlass wäre, wie auf das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter, schön wäre es. Bis zum Mittag des Zweiten Feiertages Dauerregen, keine Stunde in der es trocken blieb. Keine Frage, so bescheidene Weihnachten haben wir hier noch nicht erlebt. Am 30.Dezember waren dann auch die hartnäckigsten Schneereste verschwunden und so verabschiedete sich der Dezember und das Jahr mit einer in grau-braun-grün gehaltenen Landschaft, durch welche viele kleine und größere Bächlein flossen.

Und wie sieht es unterm Strich aus? Trotz frostigem Beginn wurde der vergangene Dezember mit einer Durchschnittstemperatur von plus 0,3°C (Abweichung 3,1°C) der sechstwärmste seit 1940, und der dreizehnte deutlich zu warme Weihnachtsmonat in Folge. In der Summe eine Niederschlagsmenge von 203 Liter pro Quadratmeter, ein Plus von 53 Prozent gegenüber dem klimatologischen Mittel und Platz 15 seit 1940. Demgegenüber nur magere 14 Stunden Sonnenschein, das sind 31 Prozent vom Mittelwert.

Die restlichen Klimawerte des Dezembers

In Klammern die langjährigen Mittel: Frosttage 18 (25), Eistage 7 (14), relative Luftfeuchte 95% (94), Bedeckungsgrad 96% (83), Tage mit Nebel oder Nebeltreiben 28 (27), mit Gewitter 0 (

Und was ist noch aus 2023 bemerkenswert? Mit 1623 Litern pro Quadratmeter wurde ein neuer Niederschlagsrekord für Neuhaus am Rennweg aufgestellt und der alte aus dem Jahr 2007 (1566 Liter pro Quadratmeter) deutlich übertroffen, sicher etwas überraschend. Andererseits konnte man ja schon in den letzten Jahren registrieren, dass die Niederschläge im Winterhalbjahr zunehmen, in der anderen Hälfte eher zurückgehen. Dagegen sicher nicht überraschend: Mit einer mittleren Temperatur von 7,5 °C wurde im vergangenen Jahr der Rekord aus dem Jahre 2022 eingestellt. Zwei Rekordjahre in Folge…