Feuerwehreinsatz am Vormittag des Silvestertages in der Saalfelder Richterstraße.

Wohnungsbrand zu Silvester in Saalfeld

Saalfeld Über 50 Rettungskräfte sind am Vormittag in der Südstadt im Einsatz und verhindern, dass Menschen körperlich zu Schaden kommen

Dieser Silvestertag hat in Saalfeld nicht gut begonnen: 9.20 Uhr seien die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wegen eines Wohnungsbrandes in der Richterstraße alarmiert worden, informierte Saalfelds Bürgermeister Dr. Steffen Kania (CDU) auf seiner Facebookseite. Dank des schnellen Eingreifens seien der Brand auf die Wohnung begrenzt und die Bewohner des Hauses unverletzt geblieben.

Bürgermeister appelliert an Vernunft beim Böllern

„Danke an die mehr als 50 Feuerwehrkameraden, Rettungsdienst, Polizei und DRK für den unschätzbaren Dienst“, so das Stadtoberhaupt, das darauf hofft, dass dies der letzte Feuerwehreinsatz am letzten Tag des Jahres ist. Kania: „Bleibt achtsam und vernünftig beim Böllern!“