Eine der größeren aktuellen Baustellen des ZWA ist der Anschluss des Wohn- und Gewerbegebiets am Flauer an die zentrale Kläranlage von Leutenberg. Laut Investitionsplan des Zweckverbandes sollten in diesem Jahr rund 1,5 Millionen Euro verbaut werden und im nächsten Jahr weitere etwa 650.000 Euro.