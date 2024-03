Saale-Holzland-Kreis. Seit 2021 liegt der Springbrunnen im Kreisverkehr am Schützenplatz in Eisenberg trocken. Wann dort endlich wieder Wasser sprudeln soll.

Der Springbrunnen im Kreisverkehr am Schützenplatz in Eisenberg wird derzeit saniert. Anfang der Woche erfolgten die Tiefbauarbeiten, am Donnerstag, 7. März, waren André Schlag, Mitarbeiter der Firma Elektro Bauer, sowie Lehrling Jonas Tischer vor Ort, um die verschlissene, defekte Steuerung der Pumpe zu ersetzen.

Vorhandene Kabel mussten umverlegt und verlängert werden, damit der Steuerungskasten für die Pumpe oberirdisch installiert werden kann. Bisher befand sich dieser im Boden. Seit 2021 liegt der Springbrunnen wegen der defekten Anlage trocken. Spielt das Wetter weiterhin mit, wird der Springbrunnen pünktlich zum Osterfest wieder laufen, sagt Eisenbergs Bürgermeister Michael Kieslich (CDU).

André Schlag, Mitarbeiter der Firma Elektro Bauer, und Lehrling Jonas Tischer bei Reparaturarbeiten an der Springbrunnenanlage in Eisenberg. © OTZ | Ute Flamich

In Eisenberg gibt es fünf Springbrunnen beziehungsweise Wasserspiele. Diese befinden sich am Schützenplatz, im Schlossgarten (Bogengarten), in Saasa am Teich, an der Robertsmühle und am Markt. Der Springbrunnen am Schützenplatz sei der einzige gewesen, der nicht funktioniert habe.

Der laufende Betrieb der Springbrunnen und Wasserspiele verursache vor allem Wasser-, Strom- und Reinigungskosten. Diese belaufen sich für die Stadt Eisenberg auf etwa 20 000 Euro jährlich.