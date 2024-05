Saale-Holzland-Kreis. Wo kommende Woche Gemeinderäte tagen und welche Landstraße gesperrt wird.

Flurzug in Tröbnitz am Sonntag

Der Heimatverein Tröbnitz lädt alle Heimatfreunde am Sonntagmorgen, den 26. Mai, zum Flurzug ein. Getroffen wird sich um 10 Uhr an der Dorflinde. Die Wanderung führt laut Mitteilung des Vereins über die Pfarrquellen, die Waldschänke Ermstal und den Pfarrhof Tröbnitz. An der Waldschänke soll es gegen 10.45 Uhr eine Waldandacht geben. Am Ziel erwartet die Wandernden ein brennender Rost und ein heißer Backofen. Die Kirche wird für alle geöffnet sein.

Gemeinderat Bad Klosterlausnitz muss wichtigen Beschluss fassen

Weil der Beschluss zum Nachtragshaushalt 2024 nicht aufgeschoben werden kann, tagt der alte Gemeinderat Bad Klosterlausnitz voraussichtlich ein letztes Mal am Mittwoch, den 29. Mai. Um 19.30 Uhr im Holzlandsaal sind ebenfalls alle Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Bei der 46. Sitzung des Gremiums wird es zudem eine Fragestunde geben.

Märchen-Wanderung macht Halt in Eisenberg

Die Märchenerzählerin Angelika Hirsch ist vom 26. Mai bis 2. Juni auf Märchen-Wanderung von Jena nach Zeitz und stoppt für eine Lesung in Eisenberg. Die Vizepräsidentin der Europäischen Märchengesellschaft wandert auf den Spuren der Anfang des vergangenen Jahrhunderts geborenen Autorin und Märchensammlerin Lisa Tetzner. Diese wurde unter anderem durch ihren Jugendbuchklassiker „Die schwarzen Brüder“ bekannt. So wie Lisa Tetzner auf ihren Wanderungen durch Thüringen „Kindern und Leuten aus dem Volke“ Märchen erzählte, dafür Kost und Logis erhielt, Menschen zusammenbrachte und sie unterhielt, so ähnlich gestaltet Angelika Hirsch ihr Projekt der Märchen-Wanderung. „Wir freuen uns, dass Frau Dr. Angelika Hirsch während ihrer Wanderung Station in Eisenberg macht und „Jung und Alt“ Märchen erzählt“, sagt Alexandra Junge, Leiterin der Eisenberger Stadtbibliothek. Am 29. Mai um 16 Uhr in der AWO-Begegnungsstätte in der Biberacher Straße 3a können Interessierte den Märchen lauschen. Zudem wird es in der Stadtbibliothek eine Veranstaltung für Kinder der Grundschule „Herzog Christian“ geben sowie am Donnerstag mit den Kindern der Kita „Zwergenland“.

Crossener Hauptausschuss tagt zu Bauarbeiten am Schloss

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Crossen tagt am Donnerstag, den 30. Mai um 18.30 Uhr im Klubhaus in der Hauptstraße 12. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen unter anderem Bauarbeiten am Schloss Crossen. Konkret wird es um Putz- und Stuckarbeiten sowie um die Lieferung und den Einbau einer Stahlbetonbalkonplatte gehen, wie der Mitteilung des Bürgermeisters zu entnehmen ist.

Vollsperrung zwischen Geisenhain und Wolfersdorf

Im Zeitraum vom 28.05.2024 bis voraussichtlich 28.06.2024 muss die L 1077 zwischen Geisenhain und Wolfersdorf voll gesperrt werden. In dieser Zeit erfolgt laut Landratsamt eine vollflächige Deckensanierung der Fahrbahn. Ab dem 28. Mai werde die Vollsperrung zunächst zwischen Wolfersdorf und dem Abzweig Meusebach eingerichtet. Der zweite Bauabschnitt erfolgt anschließend vom Abzweig Meusebach bis nach Geisenhain .Aufgrund der Gliederung in zwei Bauabschnitte bleibt die Zufahrt nach Meusebach zu jeder Zeit gewährleistet. Eine Umleitung ist über Geisenhain - Oberbodnitz - Abzweig Seitenbrück - Trockenborn-Wolfersdorf in beide Fahrtrichtungen ausgeschildert.

