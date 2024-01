Schleiz. Vor der Stichwahl am 28. Januar stellen sich Uwe Thrum (AfD) und Christian Herrgott (CDU) öffentlich letzmalig gemeinsam oder eben gegeneinander den lokalen Themen

Der Saale-Orla-Kreis hat gewählt. Die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen im Kampf um den Landratsposten, Uwe Thrum (AfD) und Christian Herrgott (CDU), treten am 28. Januar in der Stichwahl gegeneinander an. 43.303 Menschen haben ihre Stimme abgegeben. 66.136 Wahlberechtigte gibt es aktuell im Landkreis. Thrum errang 45,7 Prozent der Stimmen, also nicht die absolute Mehrheit. Herrgott konnte 33,3 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Beide trennen etwa 4500 Stimmen.

Kurz vor der Stichwahl soll nun ein Podium der Ostthüringer Zeitung nochmals die Möglichkeit geben, sich ein Bild von den Kandidaten, deren Vorstellungen und Zielen machen. Im direkten Zweikampf wolle man versuchen auf bestimmte lokale Themen intensiver einzugehen und diese beleuchten. Bei der Veranstaltung am Dienstag, 23. Januar treffen um 18.30 Uhr die beiden Herausforderer aufeinander. Augenmerk soll darauf gelegt werden, was beide für den Saale-Orla-Kreis erreichen wollen oder bereits auf kommunaler Ebene als Kreistagsmitglieder sowie als Landtagsabgeordnete gefordert und umgesetzt haben.

Die beiden Politiker stellen sich den Fragen zweier Journalisten. OTZ-Lokalchef Marius Koity und Politikreporter Fabian Klaus übernehmen die Moderation. Bürgerinnen und Bürger des Saale-Orla-Kreises sind eingeladen, sich ein Bild von den beiden Kandidaten zu machen und gegebenenfalls selbst Fragen zu stellen. Die Podiumsdiskussion wird im Livestream übertragen. Wer den Stream für fünf Euro bucht, bekommt ein 14-tägiges Abo der OTZ gratis dazu. Außerdem besteht natürlich die Möglichkeit, direkt vor Ort dabei zu sein. 500 Gäste können die Gesprächsrunde direkt in der Wisentahalle verfolgen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung im Vorfeld ist aber erforderlich und ab sofort möglich unter: www.sweapevent.com/otzwahlpodium