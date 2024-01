Schleiz. Am Sonntag haben die Bewohner im Saale-Orla-Kreis die Wahl zwischen einem AfD- und einem CDU-Politiker. Wir berichten im Liveticker.

Der Saale-Orla-Kreis hat die Wahl: Am Sonntag fällt die Entscheidung, wer auf Landrat Thomas Fügmann (CDU) folgen wird. Für die Stichwahl haben sich Uwe Thrum von der AfD und Christian Herrgott von der CDU qualifiziert.

Der Kandidat der AfD, Uwe Thrum (49), ist von Beruf Tischlermeister und sitzt seit 2019 im Thüringer Landtag. CDU-Kandidat Christian Herrgott (39) ist studierter Politikwissenschaftler. Als früherer Vize-Kompaniechef der Bundeswehr ist er heute Oberstleutnant der Reserve. Er gehört dem Landtag seit 2014 an.

Großer Vorsprung für Thrum im ersten Wahlgang

Im ersten Wahlgang am 14. Januar 2024 hat Thrum 45,7 Prozent der Stimmen erhalten; Herrgott kam auf 33,3 Prozent, der Rest verteilte sich auf die SPD-Kandidatin Regina Butz und den Bewerber der Linke, Ralf Kalich. Das erinnert an das Wahlergebnis im Landkreis Sonneberg, wo im Juni 2023 der erste AfD-Landrat in Deutschland gewählt wurde. Robert Sesselmann kam damals im ersten Wahlgang auf knapp 47 Prozent gegen den CDU-Beigeordneten und andere Kandidaten – und gewann dann die Stichwahl mit mehr als 52 Prozent. Allerdings war die Wahlbeteiligung im Saale-Orla-Kreis bereits im ersten Wahlgang deutlich höher als in Sonneberg.

Wir berichten von der Entscheidung am Sonntag ab 17.45 Uhr im Liveticker. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Mit dem Ergebnis ist zwischen 19 und 20 Uhr zu rechnen.

