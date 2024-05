Bad Lobenstein. Kurkonzert in Bad Lobenstein, Tinnitus-Stammtisch in Blankenstein und mehr Meldungen aus dem Oberland.

Kurkonzert mit den Waldspitzbuben

Zum zweiten Kurkonzert der Saison in Bad Lobenstein spielen die Waldspitzbuben am Sonntag, 26. Mai, auf. Sie sind keine Unbekannten in der Kurstadt und „erfreuen seit Jahren die Konzertbesucher“, teilt die Stadtverwaltung mit. Die beiden Musiker Maik Kramer und Raimar Wenig seien immer ein Garant für einen unterhaltsamen Nachmittag mit viel Humor. Das Kurkonzert beginnt um 14 Uhr vor der Ardesia-Therme. Der Eintritt ist kostenlos. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Konzert nur bei schönem Wetter stattfindet.

Einwohnerversammlungen in der Gemeinde Remptendorf

Die Wahl eines Ortssprechers und die Finanzen der Kommune stehen im Mittelpunkt der kommenden Einwohnerversammlungen in der Gemeinde Remptendorf, zum einen am Mittwoch, 29. Mai, in Ruppersdorf im Vereinsraum der Feuerwehr, zum anderen am Donnerstag, 30. Mai, in Thimmendorf in der Kegelbahn. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. Zu diesen Einwohnerversammlungen wird auch der Kontaktbereichsbeamte Ralf Löppen anwesend sein.

Tinnitus-Stammtisch in Blankenstein

Hörsturz und damit einhergehende Beschwerden sind Thema eines Vortrags während des monatlichen Tinnitus-Stammtischs Samstag, 1. Juni, ab 11.30 Uhr im Wanderstützpunkt Blankenstein. Plötzlich und aus heiterem Himmel erleiden in Deutschland rund 200.000 Betroffene pro Jahr einen Hörsturz, heißt es in der Pressemitteilung. Bei mehr als 50 Prozent normalisiere sich das Gehör nach Stunden oder Tagen der Ruhe und Erholung wie von selbst.

Wenn die Beschwerden länger als zwei bis drei Tage anhalten oder sich gar verschlimmern, sollte unbedingt eine HNO-Praxis aufgesucht werden. Typische Kennzeichen sind der einseitige Hörverlust, Tinnitus (Ohgeräusche), ein Druckgefühl im Ohr oder auch Schwindelsymptome. Ein Hörsturz kann mit Medikamenten behandelt werden, meist wird mit Kortison therapiert. Oft sind Stress und Anstrengung Auslöser für den „Ohrinfarkt“, doch es können auch Kreislauf-, Halswirbelsäulen- oder Infektionserkrankungen sowie Lärm- und Knalltraumata dahinterstecken.

Der Vortrag in Blankenstein wird mit einem Informationsprogramm mit Fragerunde abgerundet. Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung notwendig.

Rentnernachmittag in Liebengrün

Die Liebengrüner Senioren treffen sich am Dienstag, 11. Juni, um 14.30 Uhr im Vereinsraum des Liebengrüner Feuerwehrvereins zum gemütlichen Beisammensein.

Die Kunst des Blumenbindens in Schleiz

Die Volkshochschule Saale-Orla lädt zu einem besonderen Kurs am Samstag, 8. Juni, in Schleiz und Triptis ein. Darin beschäftigen sich die Teilnehmer mit verschiedenen Straußformen, lernen die Technik des Blumenbindens kennen und probieren sich mit dem Anfertigen von Gestecken für Tischdekorationen aus. Beginn ist um 10 Uhr in Triptis und um 14 Uhr im Aus- und Weiterbildungszentrum Schleiz. Anmeldungen sind bis Freitag, 31. Mai, unter www.vhs-sok.de oder Telefon 03663/4248282 möglich.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

red