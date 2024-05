Wurzbach. Meldungen aus dem Oberland des Saale-Orla-Kreises

Steine und Beton auf Bahnschienen in Wurzbach

Die Bundespolizei-Inspektion Erfurt ist am Mittwochabend nach Wurzbach gerufen worden. Die Deutsche Bahn hatte darüber informiert, dass ein Zug am Bahnhof in Wurzbach mehrere Hindernisse überfahren haben soll und zudem eine beschädigte Weiche festgestellt wurde. Der Zug setzte seine Fahrt vorerst nicht fort, da zunächst eine technische Kontrolle am Triebfahrzeug erfolgen musste, und die Bundespolizei Spuren zu sichern hatte.

Vor Ort stellte die Bundespolizei auf den Schienen Steine, Beton- und Glasstücke fest, die über mehrere Meter verteilt aufgereiht waren. „Es muss nach derzeitigem Stand davon ausgegangen werden, dass die Gegenstände durch bisher Unbekannte dort bewusst platziert wurden“, teilen die Ermittler mit. Darüber hinaus wurden Manipulationen an zwei Weichen festgehalten. „Ob hier ein Tatzusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es weiter.

Zugpassagiere wurden nicht verletzt. Die Bahn wies augenscheinlich keine Beschädigungen auf. Daher konnte der Zug gegen 20 Uhr seine Fahrt fortsetzen. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch eine tiefergreifende Begutachtung in einer Bahnwerkstatt erfolgen.

Die Bundespolizei verfolgt den Anfangsverdacht des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Das Verfahren richtet sich bisher gegen unbekannt. Wer hat am Mittwoch, 22. Mai, zwischen 17 und 18.12 Uhr verdächtige Personen und Handlungen am Bahnhof Wurzbach wahrgenommen oder beobachtet? Hinweise nimmt die Bundespolizei-Inspektion Erfurt rund um die Uhr per Telefonnummer 0361/65 98 30 oder E-Mail bpoli.erfurt@polizei.bund.de entgegen.

Gartenkonzert der Musikschule Bad Lobenstein

Die Kreismusikschule in Bad Lobenstein lädt am Freitag, 14. Juni, zu einem Gartenkonzert ein. Ab 16 Uhr sind Schüler, Eltern, Verwandte und Gäste willkommen, gemeinsam im Musikschulgarten den Schuljahresabschluss einzuläuten. „In unserem kleinen Konzert werden Ensembles und Solisten ihr Können präsentieren“, heißt in der Ankündigung. Die Gäste genießen bei schwungvoller Musik die gemütliche Atmosphäre des Gartens. Getränke und Snacks können gern mitgebracht werden. Die Pavillons sorgen für ausreichend Schatten – oder bei Bedarf für einen Regenschutz. Der Eintritt zum Konzert ist kostenlos.

Vortrag über Augenkrankheiten in Gefell

Anlässlich des Sehbehindertentages 2024 lädt das Mobile Seniorenbüro am Mittwoch, 5. Juni, zu einer Infoveranstaltung in die Begegnungsstätte des Rathauses Gefell ein. Ab 14 Uhr dreht sich alles um das Thema „Augenkrankheiten bei Senioren: Prävention und Symptomatik“.

Stadtverwaltung Schleiz geschlossen

Die Ämter der Stadtverwaltung Schleiz haben am Montag, 27. Mai, aufgrund der fortgesetzten Auszählung der Kommunalwahlergebnisse geschlossen. Das Rathaus ist zur öffentlichen Auszählung geöffnet.

red