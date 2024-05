Pößneck. Wann die Bürgermeisterwahl ausgezählt sein soll und wie viele Briefwähler es schon gibt

Zu den Kommunalwahlen vom Sonntag, 26. Mai, ist die Zahl der allgemeinen Wahllokale in Pößneck von sechs auf acht erhöht worden. Dementsprechend sind die Stimmbezirke neu zugeschnitten worden. Darauf macht der städtische Wahlleiter Andreas Blümel noch einmal vor dem Hintergrund aufmerksam, weil das anscheinend nicht jedem Wähler bewusst sei.

„Es sollte jeder auf seiner Wahlbenachrichtigung prüfen, welchem Wahllokal er angeschlossen ist“, so Blümel. Das spare unnötige Wege und Ärger am Wahlsonntag.

Die acht Wahllokale in Pößneck sind: Nr. 1 – Klub der Volkssolidarität, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 5; Nr. 2 – Sporthalle der Grundschule Pößneck-Ost, Rosa-Luxemburg-Straße 9; Nr. 3 – Klub des Betreuten Wohnens der Volkssolidarität, Eingang Wernburger Weg; Nr. 4 – Foyer des Awo-Hauses, Schlettweiner Steig; Nr. 5 – Saal des Lehrlingswohnheimes, Viehmarkt; Nr. 6 – Foyer des Schulkomplexes Pößneck-West, Karl-Marx-Straße 15b; Nr. 7 – Cafeteria des Gymnasiums, Schulplatz; Nr. 8 – Saal des DRK-Pflegeheimes, Rosa-Luxemburg-Straße 52. Alle Wahllokale sind nach Angaben der Stadt barrierefrei.

Am Nachmittag sind Staus nicht auszuschließen

Gewählt werden kann ab 8 Uhr. Wer punkt 18 Uhr in der Warteschlange steht, kann sein Wahlrecht auch in den Minuten danach noch ausüben. Die Zahl der Stimmbezirke sei bewusst vergrößert worden, um Wartezeiten zu verringern, heißt es. Erfahrungsgemäß würden sich aber viele Wähler erst am Nachmittag auf den Weg machen, so dass Staus nicht auszuschließen seien.

In Pößneck sind am Wahlsonntag um die 120 Wahlhelfer für zirka 9700 Wähler – Jugendliche ab 16 Jahren und natürlich Erwachsene, Einheimische wie EU-Bürger – auf Achse. © OTZ | Marius Koity

Für etwas Entspannung vor Ort dürfte der neue Pößnecker Briefwählerrekord beitragen. Bis Donnerstagmittag seien mehr als 1600 Briefwahlscheine ausgegeben worden. Die entsprechenden Stimmzettel werden in drei Briefwahllokalen im Bilke-Saal ausgezählt.

Die Pößnecker Bürgermeisterwahl soll Sonntag bis 19.30 Uhr, die Stadtratswahl bis 22 Uhr ausgezählt sein. Die Kreistagsstimmzettel werden dann teils noch bis Mitternacht, teils erst am Montag ausgewertet.

