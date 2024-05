Langgrün. Stephanie Rössel über Kritik an der Rostbratwurst und appelliert an die hoffentlich vernünftigen Fahrzeugführenden in Langgrün.

Da denke ich nun, so langsam weiß ich, was die Thüringerinnen und Thüringer bewegt und, dass sie auf Roster schwören, doch dann kommt es wieder anders. Bei der Straßenfreigabe in Langgrün gab es neben Worten des Dankes auch Kritik. Und zwar vom Ortsteilbürgermeister an das Gefeller Stadtoberhaupt. Dieser hatte dem feierlichen Anlass entsprechend Getränke und Roster beigesteuert. „Da wird wahrscheinlich schon auf den dritten Bauabschnitt gespart, weil Rostbrätel zu teuer waren“, teilte Bodo Stumpf in Richtung Marcel Zapf aus.

Der Landrat Christian Herrgott sprang dazwischen mit dem Satz: „Dann steuere ich nach dem dritten Bauabschnitt eben das Fleisch bei.“ Darüber, dass das den lautesten Beifall des Tages auslöste, könnte man auch mal nachdenken. Letzteres machen künftig hoffentlich auch alle Fahrzeugführenden.

Die neue, ebene Fahrbahn könnte zu etwas mehr Druck auf dem Gaspedal verleiten. Da Ortsfremde durch ein unbekanntes Dorf meist langsamer unterwegs sind, sollte der Appell dann doch hauptsächlich an alle die gerichtet sein, die regelmäßig durch Langgrün fahren. Haustüren in unmittelbarer Straßennähe und viele Kinder sollten Grund genug sein, die so schön ausgebaute Straße trotzdem mit angemessener Geschwindigkeit zu passieren.

Stephanie Rössel, Redakteurin im Saale-Orla-Kreis © Schleiz | Schleiz

