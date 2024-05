Pößneck/Neustadt/Triptis. Hinweise auf Veranstaltungen und eine Saisoneröffnungen

Die „Idee Europa“ in Pößneck

„Idee Europa – Kulturelle Klammern für die Politik unseres Kontinents“ lautet das Leitmotiv eines Vortrages, der am Dienstag, 28. Mai, in der Denkmahl-Rösterei am Pößnecker Viehmarkt zu hören sein wird. Beginn ist um 18 Uhr und es referiert Andreas Spieß, Historiker, Politologe und Jurist, Referatsleiter in der Thüringer Staatskanzlei und dort Verantwortlicher für das Europäische Informationszentrum. “Europa ist nicht nur ein geografischer Begriff, sondern auch eine Idee, die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelt hat”, heißt es vorab von der veranstaltenden Volkshochschule Saale-Orla. „In unserem Vortrag laden wir Sie daher auf eine Reise durch die historischen und kulturellen Hintergründe Europas ein.“ Der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um eine Anmeldung unter Telefon 03663/488144 gebeten.

Freibad Triptis ab Montag geöffnet

In Triptis beginnt am Montag, 27. Mai, die Freibad-Saison. Zunächst ist täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet, in den Schulferien sind Erholungsuchende dann ab 9 Uhr willkommen. Weiteren Investitionen in die städtische Anlage zum Trotz, sind die Eintrittspreise im Vergleich zum vergangenen Jahr nicht erhöht worden. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 036482/32225.

Pößnecker Schaudruckerei am Sonntag geöffnet

In Pößneck ist am Sonntag, 26. Mai, die historische Schaudruckerei im Bilkenkeller wieder geöffnet. Gäste sind in der ehrenamtlich betreuten Dauer- und Mitmachausstellung für die ganze Familie in der Zeit zwischen 14 bis 17 Uhr willkommen. Eintrittskarten sind – auch sonntags – in der Stadtinformation, wenige Meter oberhalb des Bilkenkellers, erhältlich. Es laden die Stadt Pößneck und der Freundeskreis Druckindustrie ein. Nähere Informationen gibt es unter www.hsd-poessneck.de im Internet oder in der Stadtinformation Pößneck, Telefon 03647/412295.

Wolfgang Lutz und seine Mitstreiter öffnen am Sonntag wieder die historische Schaudruckerei im Pößnecker Bilkenkeller. © OTZ | Marius Koity

Orgelmusik in Neustadt

„Orgelmusik zur Marktzeit“ erklingt am Dienstag, 28. Mai, in der Neustädter Stadtkirche. Die klangschöne Fincke-Orgel von St. Johannis spielt dieses Mal Kantorin Christina Lauterbach aus Jena. Das halbstündige Konzert beginnt um 12 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Chorkonzert in Bodelwitz

„Sommerliche Weisen“ werden am 2. Juni in einem Konzert des Gesangvereines Dreiklang Bodelwitz in der St.-Laurentius-Kirche des Dorfes zu hören sein. Das Sonntagnachmittagskonzert mit anschließendem geselligen Beisammensein beginnt um 15 Uhr. Das Programm umfasse Lieder, „mit denen wir Sie auf die Sommerzeit und die Ferien einstimmen wollen“, richten die Sänger an die Interessierten.

