Gefell. Seifenkistenrennen in Röppisch, Treffen der Selbsthilfegruppe Demenz in Gefell und mehr Meldungen aus dem Oberland.

Treffen der Selbsthilfegruppe Demenz in Gefell und Umgebung

Menschen mit einer Demenz, Angehörige und Interessierte sind eingeladen, kostenfrei und unverbindlich am nächsten Treffen am Mittwoch, 29. Mai, der Selbsthilfegruppe in Gefell und Umgebung teilzunehmen. Die Veranstaltung beginnt um 14 Uhr in der Begegnungsstätte im Rathaus Gefell. „In der Gruppe erhalten Sie wichtige Informationen und Tipps für die Bewältigung unterschiedlichster Situationen“, heißt es in der Pressemitteilung. Anmeldungen nimmt Diana Oertel unter Telefon 0151 / 14608677 entgegen.

Sommerfest in Ebersdorf

Am Freitag, 31. Mai, laden das Seniorenzentrum Emmaus und das Kinderhaus Gottesschutz in Ebersdorf zum Sommerfest ein. Dafür wurde das Motto: „Unser Leben ist so bunt, wie eine Blumenwiese“ gewählt. Beginn ist 14:30 Uhr im Kinderhaus, um 15 Uhr ist zur Andacht im Seniorenzentrum geladen. Anschließend gibt es links und rechts der Lobensteiner Straße Spiel und Spaß an verschiedenen Stationen, musikalische Unterhaltung und Leckereien.

Dorf- und Kinderfest in Röppisch

Noch eine Woche bis zum großen Seifenkistenrennen zum Röppischer Dorffest am ersten Juniwochenende und die Anmeldung läuft sehr gut. Die Organisatoren Stefan Graf und Wolfgang Maier freuen sich über das Interesse. Noch sind Nennungen möglich. Wichtig ist, dass die Kinder und Jugendlichen einen Helm mitbringen. Das Seifenkisten-Rennen findet am Samstag, 1. Juni 2024, um 14 Uhr im Dorf statt. Anmeldung und Informationen unter Telefon 0175 / 2024986 und auf der Röppischer-Internetseite: www.roeppisch.com möglich.

Der Feuerwehrverein Röppisch lädt am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, zu einem Dorf- und Kinderfest ein. Los geht es am Sonnabend, 1. Juni, ab 14 Uhr mit dem Kinderfest, bei dem die Gäste viel erleben werden. Es wird ein Seifenkistenrennen veranstaltet und die Jugendfeuerwehr feiert ihren 30. Geburtstag mit einem richtigen Löschangriff und einem Gaudilöschangriff der Vereine. Am 20 Uhr spielt die Band „Roxy“ zum Tanz auf. Der Sonntag, 2. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Festzeltgottesdienst. Ab 14 Uhr spielen die Weißensteiner Musikanten zur Kaffeetafel auf.

Neue Filme im Kino

Das Neue Kino in Schleiz zeigt von Freitag bis Montag jeweils um 20 Uhr den Science-Fiction-Film Planet der Affen: New Kingdom (USA 2024/P12). Von Freitag bis Montag sowie am Mittwoch um 17 Uhr, am Samstag und Sonntag zusätzlich um 15 Uhr ist der Kinderfilm Garfield – Eine extra Portion Abenteuer (USA 2024) auf der Leinwand zu sehen. Als besonderen Film am Mittwoch wird um 20 Uhr die Romanze Geliebte Köchin (Belgien/Frankreich 2024/P6) gezeigt.

Mehr Nachrichten aus dem Saale-Orla-Kreis

red