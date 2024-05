Lehesten. IG Metall will Druck machen bei den stockenden Verhandlungen für den ersten Tarifvertrag des Elektronikunternehmens in Lehesten

Mit einem Warnstreik erhöht die IG Metall den Druck auf die SUMIDA Lehesten GmbH bei den stockenden Verhandlungen für den ersten Tarifvertrag: Am heutigen Montag, 6. Mai kommt es ab 14 Uhr zu einer 90-minütigen Arbeitsniederlegung. Vor dem Werkstor sei eine Kundgebung geplant, heißt es in einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung der Gewerkschaft.

„Aktuell ist der Betrieb noch nicht tarifgebunden – so geht es nicht weiter! Nach zwei Gesprächsrunden ohne Ergebnis ist die Geduld unserer Kolleginnen und Kollegen überstrapaziert: Jetzt ist die Zeit, endlich den ersten Tarifvertrag für den Betrieb abzuschließen! Unsere Hauptforderung ist die Anerkennung der Flächentarifverträge der Metall- und Elektroindustrie in Thüringen,“ so Gewerkschaftssekretär Christian Hellfritzsch von der IG Metall Gera.

Im Stammwerk in Bayern gilt Flächentarifvertrag

„Mit der Warnstreikaktion unterstreichen wir die Entschlossenheit, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Kolleginnen und Kollegen wollen für ihre erfolgreiche Arbeit der letzten Jahre endlich angemessen entlohnt werden. Besonders stört alle, dass im Stammwerk in Bayern selbstverständlich der Flächentarifvertrag gilt und Lohnerhöhungen entsprechend gezahlt werden. Das wollen wir – im 34. Jahr der Deutschen Einheit – auch in Thüringen,“ wird Hellfritzsch zitiert.

Die IG Metall hatte den Arbeitgeber bereits Ende November 2023 zu Verhandlungen aufgefordert. Nach zwei ergebnislosen Runden im Januar und Ende April liegt immer noch kein verhandlungsfähiges Angebot vor.

Ein halbes Jahrhundert Branchenerfahrung

Die SUMIDA Lehesten GmbH gehört der weltweit tätigen SUMIDA CORPORATION mit Sitz in Japan. Das Tochterunternehmen in Lehesten zählt mit ca. 250 Mitarbeitern zu den größeren Unternehmen der Region und ist stolz auf ein halbes Jahrhundert Branchenerfahrung im Bereich Elektronikfertigung. Das Werk ist spezialisiert auf EMS-Dienstleistungen (Electronic Manufacturing Services). Zu dem Kundenstamm gehören Auftraggeber aus den Bereichen Automobil, Medizin, Industrie, Mess- und Prüftechnik, Kommunikation und Consumer-Markt.

Die IG Metall Gera und Jena-Saalfeld vertritt über 14.000 Mitglieder in Ostthüringen. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Fragen der Arbeitswelt in den Bereichen Metall- und Elektroindustrie, Textilindustrie, textile Dienste, Holz- und Kunststoffindustrie sowie den dazugehörigen Handwerken.

