Saalfeld. Seit Sonntagmittag kamen bereits Fährtensuchhund, Hubschrauber, Boot und weitere Mittel zum Einsatz. Bisher noch ohne Erfolg.

Seit fast 24 Stunden läuft inzwischen die Suche nach einer vermissten 66-jährigen Frau aus Saalfeld. Dabei kam so ziemlich alles zum Einsatz, was die Polizei in solchen Fällen mobilisieren kann. Bisher allerdings vergeblich.

Der Fährtenhund kam sofort nach Eingang der Vermisstenmeldung Sonntagmittag und dann nochmal am Abend zum Einsatz, berichtete Stefanie Kurrat, Sprecherin der Saalfelder Polizei, am Montag. Hinweise, dass die leicht demente und auf Medikamente angewiesene Frau in der Nähe des Bahnhofs und beim Good-Food-Festival auf dem Markt gesehen worden sei, hätten sich aber nicht bestätigt.

Personenbeschreibung am Sonntag veröffentlicht

Zum Einsatz kamen im Laufe des Sonntags auch der Polizeihubschrauber, eine Drohne der Bergwacht und ein Schlauchboot der Freiwilligen Feuerwehr auf der Saale. Die am Bahnhof in Saalfeld stationierte Bundespolizei war ebenso in die Suche eingebunden wie mehrere Funkstreifenwagen. Am Montag soll eine weitere Einheit der Einsatzunterstützung zum Einsatz kommen.

Auch der Hubschrauber der Thüringer Polizei kam bei der großangelegten Suchaktion in Saalfeld zum Einsatz. © Feuerwehr Meura | Feuerwehr Meura

Die Frau war am Sonnabend gegen 20.15 Uhr im ASB Haus „Herbstsonne“ in der Pößnecker Straße Saalfeld letztmals gesehen worden. Sie soll mit einem messingfarbenen Rollator mit gräulichen Metallstreben unterwegs sein. Eine Personenbeschreibung und ein Foto hatte die Saalfelder Polizei bereits am Sonntagabend veröffentlicht. Seitdem wurde die Suchmeldung in sozialen Netzwerken hundertfach geteilt, u.a. vom Sohn der Gesuchten.

Die Koordination der Suche hat jetzt die Kriminalpolizei Saalfeld übernommen.

Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: