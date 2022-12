Annika Teschler ist stellvertretende Leiterin des Ankunftszentrum des Kreises Saalfeld-Rudolstadt für ukrainische Flüchtlinge. Von mehr als 1300 Ukrainern im Landkreis leben derzeit gut 150 in der Turnhalle und Klassenräumen der früheren Berufsschule an der Maxhüttenstraße in Unterwellenborn.