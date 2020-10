Abschied auf Raten in Neusitz

Preisfrage: Woran erkennt man als Lehrer, dass es Zeit wird, in den Ruhestand zu gehen? Antwort: Wenn deine ehemaligen Schüler ihre Enkel zum Unterricht anmelden. Bei Ellen Luge, seit acht Jahren Schulleiterin der Regelschule Neusitz, war es in diesem Sommer so weit. Ende Oktober geht die 64-Jährige offiziell in Rente. Es wird ein Abschied auf Raten.

Vielleicht ist es so etwas wie ein Neusitzer Modell: die Rentnergang zwischen Hirsch- und Hexengrund. Schon fast eine Handvoll Kollegen arbeiten trotz Ruhestand weiter, mit reduzierter Stundenzahl, ein bis zwei Tage die Woche. Auch Ellen Luge will als Lehrerin wiederkommen, wenn sie in den Herbstferien ihr Direktorenzimmer geräumt hat. Als Mathelehrerin mit 13 Wochenstunden im November/Dezember und acht Stunden ab Januar. „Ich kann doch nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen“, sagt sie.

Mit 22 Jahren als Junglehrerin an die POS gekommen

Geboren in Breitenheerda und aufgewachsen in Teichel, wo ihr Vater Schulleiter ist, steht ihr Berufswunsch schon mit 14 Jahren fest: Lehrerin werden! Sie besucht die Erweiterte Oberschule in Rudolstadt, studiert von ‘74 bis ‘78 in Jena und kommt als Junglehrerin mit 22 Jahren nach Neusitz. Mathe und Physik sind ihre Fächer. Sie heiratet noch während des Studiums einen Engerdaer, bekommt zwei Söhne, später drei Enkelkinder dazu.

Als nach der Wende die Schülerzahlen sinken und auch mittelmäßig begabte aufs Gymnasium drängen, steht das Neusitzer „Windschloss“ auf der Höhe mehrfach auf der Kippe. Es wird kooperiert und fusioniert, mit Remda, Teichel und Uhlstädt - am Ende des Prozesses ist Neusitz die einzige Regelschule im nördlichen Landkreis. 2012 geht Schulleiter Ralf Hartung in den Ruhestand. Ellen Luge möchte sich für die letzten Berufsjahre noch einmal einen neuen Chef vor die Nase setzen lassen und bewirbt sich; mit Erfolg.

Digitale Schule ist in Neusitz nicht nur ein Schlagwort

Die Schule erarbeitet sich unter ihrer Leitung einen guten Ruf. Sie nutzt ihre Kontakte zum Schulamt, um junge Lehrer nach Neusitz zu holen und achtet dabei auf die richtige Fächerkombination. „Mit Mathe, Deutsch oder Englisch sollte möglichst ein Hauptfach dabei sein. Mit Geschichtslehrern können wir die Straße pflastern“, sagt sie. 23 Pädagogen gehören heute zum Neusitzer Kollegium, dazu eine Sekretärin, ein Hausmeister und eine Schulsozialarbeiterin.

Die „digitale Schule“ ist in Neusitz nicht nur ein Schlagwort, sondern Realität. „Vor drei Jahren haben wir die Klassenbücher abgeschafft“, sagt sie stolz. Wer seine Noten wissen will - egal ob Lehrer, Schüler oder Eltern - schaut in den Computer. Beamer und Laptop gibt es in jedem Raum „und sie werden auch genutzt“, so die Schulleiterin, die mit gutem Beispiel vorangeht. Die technische Ausstattung der Regelschule sei auch deshalb gut, weil das Landratsamt wisse: „Wenn wir ein Whiteboard kriegen, dann nutzen wir es“. In Medienkunde ziehe man „einen knallharten Lehrplan“ durch. „Heutzutage muss man quasi in jedem Beruf mit dem Computer arbeiten“, sagt Ellen Luge.

Balance zwischen Konsequenz und Verständnis für die Schüler

Ihren Nachfolger hat sie sich quasi selbst ausgesucht. Noch sind nicht alle Formalitäten durch, aber Daniel Wranik, einer der wenigen Männer im Kollegium und mit 43 im besten Alter, wird wohl neuer Schulleiter werden. Vielleicht wird es schon am Freitag offiziell, wenn die große Abschiedsfete für Ellen Luge steigt. Was einen guten Lehrer ausmacht, weiß sie nach den vielen Dienstjahren sehr genau. Er müsse die Balance halten zwischen Konsequenz und Verständnis für die Schüler. Das Fachliche könne man sich erarbeiten. In den letzten drei Jahren hat sie quasi alles unterrichtet, wo Personal gefehlt hat. Wirtschaft und Recht, Ethik, Chemie. „Chemielehrer sind wie Goldstaub“, sagt sie.

Den halben Ruhestand will Ellen Luge auf sich zukommen lassen. Nachdem die Firma ihres Mannes in Engerda verkauft ist, hofft sie auf mehr gemeinsame Zeit. Für eine Radtour ist sie immer zu haben, die Enkel freuen sich, wenn die Großeltern mehr Zeit haben, und der Garten macht sich auch nicht von allein. Eine Karibikreise musste wegen Corona verschoben werden, aber das ist nicht ihre erste Priorität: „Was ich von der Welt sehen wollte, habe ich gesehen“, sagt sie. Nach den Herbstferien wird Ellen Luge wie vor 42 Jahren wieder nach Neusitz fahren, als Lehrerin; also das, was sie immer sein wollte.