Alles in Bewegung beim Familiensportfest in Bad Blankenburg

Bad Blankenburg Großer Bahnhof für kleine und große Leute bei Sport, Spiel und Spannung in der Landessportschule der Fröbelstadt

Kinder, wo man hinsah. Am Samstagvormittag waren die Hallen in der Bad Blankenburger Landessportschule fest in ihrer Hand. Der AWO Kindergarten „Fröbelhaus“ hatte in Kooperation mit dem SV Greifenstein zum Familiensportfest eingeladen.

Seit 22 Jahren arbeiten die Bildungseinrichtung und der Verein bereits zusammen. Ab dem Startschuss der Veranstaltung um kurz nach 10 Uhr herrschte dann Hochbetrieb. Wobei ein Highlight an diesem Tag das andere jagte. Henry, Heinrich, Justus, Laurent, Johanna und die anderen Kinder zeigen dabei vollen Einsatz und sind mit Ehrgeiz bei den verschiedenen Bewegungseinheiten am Start.

Geschicklichkeit auf einem Parcours getestet

Hockwende über die Bank, Aufsprung auf den Kasten und Turnen am Reck, Rolle vorwärts, Riegenwettbewerbe, Schnelligkeit - und Geschicklichkeitsspiele auf einem Parcours, Step Aerobic, Kampfsport und vieles mehr sind im Angebot. Dabei testen sie sich aus und haben jede Menge Spaß.

„Kinder brauchen Bewegung. Dieser Grundsatz wird seit jeher in unserer Einrichtung gelebt und auf das Vielfältigste umgesetzt. Durch Sportangebote, Wanderungen und Spaziergänge, Spiele und Tänze, Nutzung der Außenanlagen oder Saunabesuche wird dem bereits Genüge getan“, betont die Leiterin Kathrin Bergmann. Es sei wichtig, den Kindern frühzeitig beizubringen, wie gesund regelmäßige Bewegung ist.

Freude an der Bewegung als Konzept

Kinder, Pädagogen und Eltern leben dieses bewegungsfreundliche Konzept, gerade in der heutigen Zeit mit einem medienbeherrschten Alltag und permanenter Reizüberflutung. Der Förderung von Gesundheit und Leistungsfähigkeit in vorschulischen Einrichtungen kommt eine immer größere Bedeutung zu. Bewegung muss von klein auf erlebt und gelebt werden, in den Familien, in den Kindertageseinrichtungen und fortgesetzt in allen Grund- und weiterführenden Schulen.

Beim Familiensportfest gab es auf dem Gelände zwei Stunden lang Spiel, jede Menge Spaß bei Sport und Spiel, weil sich die Organisatoren die gute Laune ins Haus holten.