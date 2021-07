Auf Saalfelder Leseratten warten viele Sachpreise

Saalfeld. Sparkasse fördert Leseprojekt in Saalfeld

Das Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“ für Kinder der 3. bis 6. Klassen wurde am 16. Juli im Beisein von Max Rößner und Robert Jüngling, beide Kreissparkasse, sowie einer 5. Klasse der Regelschule „Geschwister Scholl“ in der Saalfelder Stadt- und Kreisbibliothek eröffnet.

Manuela Stopp, Mitarbeiterin der Kinderbibliothek, moderierte die Veranstaltung und erläuterte das Leseprojekt mit dem von der Bibliothek produzierten Leseratten-Video: „Für das Leseprojekt stehen sechs Bücher zur Auswahl, die in der Bibliothek am Markt sowie in den Zweigstellen Gorndorf und Schmiedefeld entliehen werden können. Dazu gibt es einen Leseratten-Rucksack sowie ein Heft. In diesem Heft können Fragen zu den Büchern beantwortet werden, oder man schreibt eine Kritik oder malt ein Bild. Die ausgefüllten Hefte müssen bis zum 9. Oktober abgegeben werden.“

Am 28. Oktober findet die Abschlussveranstaltung zum Leseprojekt mit Kinderbuchautor und Sachpreisen statt, zu der alle Teilnehmer eingeladen werden. „Aber egal wer gewinnt: Der Spaß am Lesen und die Entfaltung der Fantasie stehen im Vordergrund“, so Max Rößner.

Das Leseprojekt wird unterstützt durch die Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken Thüringen und dem Hessischen Literaturforum im Mousonturm.