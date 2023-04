Bad Blankenburger Falknerin las in Saalfeld aus ihrem Buch

Sandra Jung und Benedikt Nyssen mit der afrikanischen Weißgesichtseule „Linus“ von der Falknerei auf Burg Greifenstein in Bad Blankenburg: Sandra Jung las am Donnerstagabend in der Saale Galerie in Saalfeld aus ihrem Buch „Die Herrscher der Lüfte und ich“.

Saalfeld. Auf Einladung des Kunstvereins unterhielt Sandra Jung das Publikum in der Saale-Galerie mit Passagen aus „Die Herrscher der Lüfte und ich“.

Seit sechs Jahren betreiben Sandra Jung und Benedikt Nyssen die Falknerei auf der Burg Greifenstein in Bad Blankenburg. Diese Falknerei, noch dazu auf einer Burg, ist insbesondere für Sandra Jung die Erfüllung eines Traumes - Grund genug, den steinigen Weg bis zum Ziel in einem Buch festzuhalten. Am Donnerstagabend las die Falknerin auf Einladung des Kunstvereins in der Saale Galerie daraus vor. Dabei an ihrer Seite: Benedikt Nyssen, im Buch Ben genannt, und die afrikanische Weißgesichtseule „Linus“, die mit ihren großen Augen neugierig um sich blickte. Das Tier ist sieben Jahre alt, „ein stattlicher junger Bursche“, sagt Sandra Jung und deshalb an diesem Leseabend mit dabei, weil er „sehr routiniert“ ist: „Den bringt nichts mehr so leicht aus der Ruhe.“

Schon während des Abiturs hat Sandra Jung in einer Falknerei ausgeholfen. Wenn ihre Mitschüler zur Party gingen, musste sie früh ins Bett, da sie am Morgen die Tiere zu versorgen hatte. Nach dem Abi machte sie den Falknerschein und bekam ihren ersten eigenen Vogel, einen Wüsten-Bussard, den sie auf den Namen „Dexter“ taufte. „In diesem Jahr wird er zehn Jahre alt und ist fester Bestandteil unserer Flugshow“, erläutert die Autorin.

Das Ultimatum: „Für mich kommt nur eine echte Burg in Frage!“

In einer weiteren Passage stellt Sandra Jung dar, wie schwer es war, den ersten Studienwunsch Medizin zugunsten der Falknerei an den Nagel zu hängen. Stattdessen entschließt sie sich für Betriebswirtschaftslehre (BWL), was ihr heute bei der Selbstständigkeit mit einer Falknerei sehr zu Gute komme. Als es zusammen mit Ben zu der Entscheidung kam - „Na gut, wir wagen es!“ - stellt Sandra Jung noch ein Ultimatum: „Für mich kommt nur eine echte Burg in Frage!“ Eine Burg sei „die Creme de la Creme“ der Falknerei-Areale. Ben fand dann die Annonce für die Burg Greifenstein im Internet. Er sagte: „Du wolltest eine Burg, Du bekommst eine Burg.“

Die entpuppt sich als Höhenburg, an der „hervorragende Aufwinde“ herrschen, wo die Greifvögel ihrer Falknerei „sehr toll fliegen und ihre Fähigkeiten ausleben können“. Mittlerweile seien sie stolz auf eine große Gruppe an Greifvögeln, darunter den Riesenseeadler, den größten Adler der Welt. Ihre Vögel, versichert Sandra Jung, „sind alle frei, frei bei mir zu bleiben“. Warum sonst kommen sie nach ihrem Freiflug zu ihr zurück? Sandra Jung gibt die Antwort: Weil es ihnen in ihrer Falknerei auf Burg Greifenstein gut geht und weil sie Vertrauen haben.