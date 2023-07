„Balu und du“ hat sich in Saalfeld etabliert und macht auch in den Sommerferien keine Pause. Die ehrenamtlich sozial engagierten Jugendlichen (Balus) treffen sich im Rahmen einer Patenschaft (Mentoring) regelmäßig einmal pro Woche mit einem Grundschulkind (Mogli).

„Balu und du“ läuft in Saalfeld auch in den Ferien weiter

Saalfeld. Saalfelder Jugendliche verbringen regelmäßig Zeit mit Grundschülern. Das Stadtteil und Jugendzentrum koordiniert das Projekt

„Balu und du“ hat sich in Saalfeld etabliert und macht auch in den Sommerferien keine Pause. Die ehrenamtlich sozial engagierten Jugendlichen (Balus) treffen sich im Rahmen einer Patenschaft (Mentoring) regelmäßig einmal pro Woche mit einem Grundschulkind (Mogli).

Die Grundschulkinder, welche aus verschiedenen Gründen am Projekt teilnehmen, haben so die Möglichkeit, die Welt durch ihren neuen großen Freund mit ganz anderen Augen zu sehen und lernen auf vielen Ebenen und in verschiedenen Kompetenzbereichen stetig dazu.

„Wir sind sehr froh, dass verlässliche Jugendliche gefunden wurden, die sich um drei Grundschüler kümmern. Für die Treffen lassen sich unsere Balus neben Spaziergängen oder Spielplatzbesuchen immer wieder etwas Neues einfallen. Zum Beispiel waren alle gemeinsam im Saalemaxx Rudolstadt unterwegs. Auch Ausflüge zu den Alpakas am Roten Berg oder andere tolle, mal ruhigere und mal aktivere Nachmittage erleben die Tandems jede Woche“, sagt Sarah Wöckel, die Mitarbeiterin im Jugend- und Stadtteilzentrum Saalfeld ist Sozial- und Sonderpädagogin und verantwortlich für das „Balu und du“-Projekt.

Sie hat das Angebot vor einigen Monaten nach Saalfeld geholt und zum Auftakt eine Ausstellung in den Räumen der Sparkasse in Saalfeld organisiert. Sie freut sich über das Engagement der Jugendlichen. Denn sie treffen sich nicht nur mit ihren Moglis, sie nehmen auch an regelmäßigen Reflexionstreffen mit ihrer Standortkoordinatorin teil und bilden sich nebenbei in sämtlichen Workshops und Seminaren weiter. Dabei wurden unter anderem Themen wie Kinderrechte, Nähe und Distanz oder Gewalt, in Zusammenarbeit mit dem Verein Kinder- und Jugendschutz Thüringen und anderen Fachkräften bearbeitet.

Vor den Ferien fand ein Familiennachmittag in den Räumlichkeiten des Projektstandortes, dem Jugend- und Stadtteilzentrum in Saalfeld/ Gorndorf statt. Hierbei hatten Balus, Moglis und Familienangehörige beim gemütlichen Kaffee, Basteln und Spielen viel Spaß.

Im September 2023 endet das erste Balujahr am Standort Saalfeld und geht ab Oktober 2023 mit neuen Moglis in die nächste Runde.

„Balu und du“ wird finanziell unterstützt von Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport. Projektträger sind das Staatliche Schulamt Ostthüringen und die Pädagogische Werkstatt „Globales Lernen“ Gera. Eine gute, enge Zusammenarbeit besteht mit dem Erasmus-Reinhold-Gymnasium und der Grundschule am Roten Berg Gorndorf. Die Schulen haben das Projekt in Saalfeld ermöglicht.

Das bundesweite Mentoringprogramm „Balu und Du“ fördert Grundschulkinder im außerschulischen Bereich. Junge, engagierte Leute übernehmen ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein Kind. Sie helfen ihm durch persönliche Zugewandtheit und aktive Freizeitgestaltung, sich in unserer Gesellschaft zu entwickeln und zu lernen, wie man die Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann. Seit September 2022 gibt es das Projekt in Saalfeld und wird vom Jugend- und Stadtteilzentrum koordiniert. Standortkoordinatorin ist Sarah Wöckel, Mitarbeiterin im Jugend- und Stadtteilzentrum. Sie konnte das Erasmus Reinhold Gymnasium und die Grundschule am Roten Berg als Koordinationspartner gewinnen.