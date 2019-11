Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU im Landkreis fordert: Keine Koalition mit AfD und Linken

Die Mitglieder des CDU-Kreisverbandes Saalfeld-Rudolstadt haben nach der Niederlage ihrer Partei bei der Landtagswahl ihre Forderung bekräftigt: Keine Koalition mit der AfD und den Linken. „Das ist die einhellige Meinung hier. Es sind vor der Wahl klare Aussagen getroffen worden, wir erwarten, dass diese auch eingehalten werden“, so der alte und neue Kreisvorsitzende Steffen Kania. Die Analyse des Wahlergebnisses war ein großes Thema der Mitgliederversammlung am Sonnabend in Kamsdorf. „Das war ein historisch schlechtes Ergebnis, daran gibt es nichts zu beschönigen“, so Kania. „Besonders bitter ist der Verlust des Mandates in Rudolstadt“. Über die Ursachen wurde ausführlich gesprochen. Die Rolle von Bodo Ramelow, die gesamtpolitische Stimmung in Berlin, der Wahlkampf.

Kreis-CDU steht hinter Mohring

Und wie positioniert sich der Kreisverband zur Zukunft von Mike Mohring? „Ich warne davor, ihn jetzt zu demontieren und in neue Flügelkämpfe einzutreten. Aus meiner Sicht ist er ein sehr respektabler Landesvorsitzender“, sagte der Rudolstädter Arzt Thomas Lange. „Wir stehen hinter ihm, sagen aber auch ganz klar, dass die Partei geeint werden muss und dass der künftige Kurs mit den Gremien abgestimmt werden muss“, meinte Martin Friedrich, einer der Stellvertreter des Vorsitzenden. Dennoch waren die Mitglieder enttäuscht über die Absage ihres Landeschefs. Er begründete diese mit der Teilnahme an einer haushaltspolitischen Diskussion im Weimarer Land. „Der Parteitag wäre eine gute Gelegenheit gewesen ihn zu fragen, wie es jetzt weiter geht. Einige unserer Mitglieder hatten dazu Redebeiträge vorbereitet“, sagte Steffen Heinzelmann, ebenfalls stellvertretender Kreisvorsitzender. Er vertritt die Meinung: „Ein Stück Demut nach dieser Niederlage würde dem Landesvorsitzenden und uns gut zu Gesicht stehen. Das ist das Gefühl der Basis“.

Kowalleck beschwört Zusammenhalt

Der Saalfelder Mike Kowalleck, der seinen Wahlkreis bei der Landtagswahl knapp gewinnen konnte, beschwor die Gemeinschaft. „Was die letzten Tage und Wochen betrifft frage ich mich, was da passiert. Und wie es um den Zusammenhalt bestellt ist. Ich sehe momentan nicht, dass die Entwicklung die ist, die wir brauchen“, sagte er. Auch er gab einer möglichen Koalition mit der Linken eine Absage. „Ich werde so ein Bündnis nicht unterstützen, genauso nicht mit der AfD“. Jetzt will man sich vor allem auf die Arbeit der CDU-Vertreter in den kommunalen Gremien konzentrieren.

Die Mitgliederversammlung wählte Steffen Kania einstimmig zum neuen CDU-Kreisvorsitzenden. Die Stellvertreter Steffen Heinzelmann, Martin Friedrich und Carola Stauche wurden mit deutlicher Mehrheit gewählt. Geehrt für 50-jährige Mitgliedschaft in der CDU wurde der frühere Saalfelder Bürgermeister Manfred Schildbach.