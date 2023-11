CDU-Ortsverband Rudolstadt stellt Liste für Stadtratswahl auf

Rudolstadt. Diese Kandidaten treten bei der im nächsten Jahr stattfindenden Wahl an.

Die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Rudolstadt wählten gerade ihre Kandidaten für die im nächsten Jahr anstehende Stadtratswahl. Angeführt wird die Liste vom Fraktionsvorsitzenden der CDU-FDP-FWG-Fraktion des Rudolstädter Stadtrates, Steffen Heinzelmann.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Rudolstadt, Frank Niklas, und das Stadtratsmitglied Charlotte Strunk.

Auf den weiteren Plätzen folgen Göran Rother, Moritz Heitland, Jens Jungnickel, Thomas Lange, Herbert Wirkner, Norman Elstermann, Mario Hofmann, Bernd Stiller, Hans Ulrich Batzke, und Herbert Henninger.

„Ich freue mich sehr, dass sich auch in schwierigen Zeiten diese Anzahl an Kandidaten bereit erklärt hat, sich kommunalpolitisch für die Belange der Bürger unserer Stadt einzubringen“, so Frank Niklas.